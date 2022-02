Final four, tedy vyvrcholení celé soutěže, hostilo ústecké Sportcentrum Sluneta. Semifinálové duely přinesly zcela rozdílnou podívanou. Zatímco bitva mezi vítězem základní části, domácím Rapidem, a čtvrtým Mělníkem, byla vyrovnaná až do závěrečných sekund, derby pražských S ovládla jednoznačně třetí Slavia, které zdemolovala druhou Spartu 5:0.

"Byli jsme trochu nervózní, jelikož přišlo hodně diváků, za což jsme ale rádi. Navíc jsme věděli, že jsme základní část suverénně ovládli, ležela na nás tedy taková trochu deka z povinnosti, že bychom Mělník měli papírově porazit," hodnotil semifinálovou výhru 2:0 trenér juniorky Rapidu Matěj Čapek. "Situaci jsme si sami zkomplikovali také neproměňováním šancí, rozhodnuto mohlo být daleko dřív," uvedl.

Skóre otevřel v 15. minutě nejlepší střelec soutěže Jan Gajdoš, pojistky se svěřenci Matěje Čapka dočkali až dvacet sekund před koncem po vlastní brance Mělníka. Druhé semifinále mělo průběh jednoznačnější, podmanil si ho především Filip Tilinger, který čtyřmi zásahy posunul do finále pražskou Slavii. Ta zdemolovala letenského rivala 5:0.

Souboj v medailových bojích už se branek dočkaly pokaždé oba soupeři. Duel o třetí místo ovládl Mělník, který díky skvělé první půli (3:0) a produktivnímu duu Šiler-Zan zvítězil 3:1. Sparťané snížili až v závěru z desetimetrového kopu, i přes tlak v posledních minutách ale víc vytěžit nedokázali.

Ráz finálového střetnutí určil opět Jan Gajdoš, který dvěma brankami zařídil domácím vedení 2:0. Slavia pykala především za vlastní chyby. Dvakrát Rapid zužitkoval nepřímý volný kop po dvojitém hraní s brankářem, další branku přidal při slávistickém risku bez brankáře.

"Navázali jsme na naše výkony ze základní části, určitě to bylo lepší, než proti Mělníku," okomentoval výkon ve finále Čapek. Nutno přiznat, že oba celky předvedly v boji o zlato parádní futsalovou podívanou, která bavila slušně zaplněnou halu. "Pomohlo nám dvougólové vedení, ačkoliv soupeř snížil na 2:1, podařilo se nám brzy opět odskočit. Přesto, že Slavie je velice kvalitní tým, myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," dodal šéf ústecké lavičky.

"První zápas byl fyzicky velice náročný," přidal svůj pohled nejlepší střelec soutěže Jan Gajdoš. Ten také skromně okomentoval titul krále střelců. "Jsem za to rád, ale kluci mi to dobře dávali do šancí, já to jen doklepával." Dalším cílem talentovaného pivota je především nejvyšší soutěž mužů. "Už jsem si v ní dvakrát zahrál, chtěl bych se tam hlavně stabilně usadit."

Za nejlepšího hráče turnaje elitní čtyřky byl zvolen kapitán mistrovského celku Jiří Zápotocký, který odehrál oba zápasy prakticky celé. "Ke konci finále už jsem chytal křeče do boku i do lýtek, bylo to hodně náročné," uznal už s úsměvem na rtech po zápase. "Těžší byl určitě zápas s Mělníkem, jelikož na nás byli hodně nahecovaní. Rozhodly větší zkušenosti, to, že hrajeme pospolu už druhou sezónu," hodnotil. "Zkušenosti rozhodly i finálové utkání, kde byla klíčová také vyhranost a náš týmový výkon," doplnil už stabilní člen mužského A týmu, kolem nějž, spolu s jeho bratrem Jaroslavem, krouží mnoho dalších prvoligových celků. "Určitě ještě dva, tři roky, než dokončíme střední školu, chceme zůstat v Rapidu," ubezpečil ústecké fanoušky 17 letý talent, který má na svém kontě i starty za mládežnickou reprezentaci.

Další příležitost vidět bratry Zápotocké v reprezentačním dresu budou mít fanoušci 16. února při utkání s Francií v Teplicích.

Futsal, I. dorostenecká liga, Final four:

Semifinále

FC Rapid Ústí n. L. – SK Olympik Mělník 2:0 (1:0)

Branky: 15. Gajdoš (Jiří Zápotocký), 40. vlastní.



SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 17 5:0 (2:0)

Branky: 14. Tilinger (Veselý), 20. Tilinger (Kuča), 21. Tilinger, 32. Tilinger (Klaban), 39. Altera.



Zápas o 3. místo

SK Olympik Mělník – AC Sparta Praha 17 3:1 (3:0)

Branky: 2. Šiler (Křížek), 8. Zan (Šiler), 12. Šiler (Zan) - 38. Kočovský.



Finále

FC Rapid Ústí n. L. - SK Slavia Praha 6:2 (2:0)

Branky: 8. Gajdoš (Jiří Zápotocký), 20. Gajdoš (Jiří Zápotocký), 25. Vávra (Jar. Zápotocký), 30. Hajáš (Vávra), 36. Jar. Zápotocký, 40. Maxa (Vávra).

FC Rapid Ústí nad Labem: Orsag - Hajaš, Zápotocký Ja., Zápotocký Ji., Gajdoš, Maxa, Makula, Lacko, Vávra, Schörsch

SK Slavia Praha: Veselý D. (Kautský, Penc) - Altera, Brdička, Tilinger, Havránek, Kůča, Veselý T., Hruška, Klaban, Vávra



Individuální ocenění:

Nejlepší střelec sezony: Jan Gajdoš (Rapid Ústí n. L.)

Nejlepší hráč Final Four: Jiří Zápotocký (Rapid Ústí n. L.)

Nejlepší brankář Final Four: Ondřej Korbelář (SK Olympik Mělník)