Velkého úspěchu dosáhl Martin František Rusňák, který měl možnost reprezentovat Českou republiku na nedávném mistrovství Evropy školní mládeže v boxu.

Trenér SK Box Chlumec Roman Rusňák (vpravo). | Foto: Archiv R. Rusňáka.

Jak jste se dostal k boxu?

Můj otec v Chlumci založil klub SK Box Chlumec. Šel jsem se podívat a zkusil jsem si trénink. Tento sport mě zaujal, a tak jsem u něj zůstal. Začínal jsem v pěti letech, boxoval jsem do devíti let. Pak jsem na tři roky s boxem přestal. Ve dvanácti letech jsem začal znovu trénovat. Za pouhý půlrok jsem se dostal do reprezentace, získal jsem stříbro na mistrovství České republiky.