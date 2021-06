Teprve dvacetiletý hráč nebyl v ambiciózní Dukle tolik vytěžovaný, což se v Ústí mění. Srb se chce stát dirigentem hry a lídrem týmu, který se v loňské úspěšné sezoně namlsal senzačním pátým místem v extralize. Srb má pro strach uděláno a tlaku se nebojí.

„Přesně tak. Já od toho očekávám, že na sobě budu mít ten tlak, na který se těším, a že to budu mít ve svých rukou jako nahrávač. Že si tu hru budu moct řídit a budu v tom zápasovém rytmu. Bude to na mně postavené a odbourám tak postupně ten tlak, který jsem cítil v minulých sezonách,“ prozradil Srb v rozhovoru pro klubový web SKV.

V bývalém působišti pod Ještědem nedostal v nabitém kádru Dukly velký prostor na palubovce. „Nemůžu říct, že bych toho odehrál málo. Ale v téhle sezoně jsem očekával trošku víc. Prahnul jsem po větším zápasovém vytížení. Bohužel se tak nestalo. Jak já, tak i klub, jsme si mysleli, že to bude jiné,“ ohlíží se Srb.

Svou budoucnost řešil s klubem už během sezony. „V průběhu sezony jsme řešili, že bych chtěl od té další víc hrát. Měl na sobě větší tlak. V Liberci s tím souhlasili a přijali. Pak to šlo rychle. Nějakým způsobem jsme se začali bavit s manažerem Miroslavem Přikrylem a upekli jsme to celkem rychle, že jsme se dohodli na ročním hostování. V Ústí dostanu nový impuls. O to víc se těším,“ svěřil se.

Novému týmu bude chtít pomoct zopakovat úspěšnou sezonu, která byla nejlepší za posledních 25 let v historii ústeckého klubu. „Všichni viděli, že se Ústí dařilo a mělo jste úspěšnou sezonu. Dařilo se trápit a porážet i favority. Takže by bylo fajn na to navázat. Porvat se o play off a pak se uvidí co dál.“

Mimochodem, s ústeckým koučem Lubomírem Vašinou se Srb setká ještě před sezonou v reprezentační U23. „Je super, že se budeme moct poznat už takhle před sezonou a pak už to, věřím, bude jenom lepší a lepší,“ doufá Srb. „Na působení v Ústí se hodně těším. Beru to jako velkou výzvu a možnost dál volejbalově růst.“