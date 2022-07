MISTR EVROPY

O to větší motivaci měl na evropském šampionátu. Pořadatelé připravily zajímavé kvalifikační cesty, na nichž Štípek dopadl stejně jako v Dornbirnu. První vylezl až do topu, mimochodem s Lukášem Mokroluským jako jediný z celého startovního pole. "Celkem rychle jsem se dostal až k předposlednímu chytu, kde na mě čekal skok do topky. Skoky jsou moje nejsilnější stránka, a tak jsem neváhal a skočil po posledním chytu, který jsem udržel." Ve druhé cestě ho zastavil kousek pod topem velký stisk. Tento krok přelezl jako jediný Francouz Max Bertone, který tak postoupil do semifinále z prvního místa, Štípek skončil v kvalifikaci druhý.

V semifinálovém dramatu ovšem dolezl český závodník výš než Francouz, ve finále tak lezl ústecký rodák až jako poslední. "Finále se lezlo ve stejný den jako semifinále. Když jsme šli opět na prohlídku cesty, tak se mi zdála velmi dynamická a těžká. Když už odlezli skoro všichni, tak jsem šel do takzvané callzone a čekal až na mě přijde řada. Při čekání jsem poslouchal lidi, jak fandí závodníkům přede mnou a podle pokřiku jsem poznal, že Max Bertone cestu vylezl, jelikož lidi začali opravdu hodně tleskat. Potom šel Lukáš Mokroluský, který cestu také topnul a na mě začala působit nervozita, jelikož jsem věděl, že to musím topnout pokud chci být první," přiblížil fanouškům Štípek své finálové pocity.

Cestu vylezl poměrně rychle až pod její vrchol, kde ho čekal poslední krok. "V hlavě jsem si říkal, že tentokrát se to povede. U chycení posledního chytu se mnou prohnal nepopsatelný pocit. Když mě spustili dolů, zašel jsem za tátou, který dojetím brečel." Štípka si za jeho úspěchy pozval po návratu primátor Jan Nedvědický, který ho ocenil za mimořádný výkon. Ústecký lezec se nyní připravuje na mistrovství světa, které se bude konat na konci srpna v Dallasu.