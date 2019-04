Ústí vstoupilo do zápasu výborně, dokonce vedlo 6:1, jenže soupeř díky parádní střelbě za tři body vyhrál první čtvrtinu 30:20 a následně i první poločas 55:35. "K zápasu jsme přijeli naprosto zkoncentrovaní, hráli jsme naši hru, v prvním poločase jsme stříleli s vysokým procentem úspěšnosti zdálky. Dali jsme deset trojek, které jsme si dobře připravili," potvrdil i hostující trenér Lukáš Růžička.

"Hořeli jsme ve cloně na míč, špatně jsme rotovali, naopak soupeř dobře pouštěl míče z ruky, hodně mi to připomínalo první zápas v Ústí, kdy jsme prohráli o padesát bodů. Ať jsme na pick and rollu zkoušeli jakoukoliv obranu, Svitavy si s tím dokázaly poradit a navíc střílely s vysokou úspěšností. My jsme navíc zahazovali šoupáky a jednoduché střely, takže jsme poločas prohráli o dvacet," souhlasil domácí kouč Antonín Pištěcký.

STÍHACÍ JÍZDA

Kdo by však čekal, že je hotovo, šeredně by se spletl. Ústí vstoupilo do druhé půle ve velkém stylu, Svitavám dovolilo za deset minut pouhých deset bodů a postupně stahovalo. Když pak zasmečoval neskutečným dunkem přes bránícího hráče výborně hrající Fait, byl rozdíl pouze tříbodový (66:69) a hostující kouč si musel brát oddechový čas.

"Přitvrdili jsme v obraně, dostali se na dostřel a jak už to tak bývá, soupeř znervózněl," popsal Pištěcký stíhací jízdu. "Do druhé půle jsem hráče varoval, že úvodní pětiminutovka bude takové mementum, které jsme ale bohužel nezvládli. To domácí nakoplo, udělali šňůru 7:0 a 9:0 a vrátili se do zápasu," uznal i jeho kolega na lavičce hostů.

Také v poslední desetiminutovce Ústí mocně dotahovalo, skóre se mu však nepodařilo srovnat ani jednou. "Trápili jsme se, vkradla se do nás nervozita a nepřesnost, ale naštěstí jsme nakonec zvítězili, za což jsem moc rád," oddechl si nakonec Růžička. Domácí trenér naopak litoval několika promarněných příležitostí, kdy mohl jeho tým zlomit zápas ve svůj prospěch. "Měli jsme několik příležitostí překlopit utkání na svou stranu, ale třikrát došlo k tomu, že soupeř dal v poslední vteřině útoku koš s faulem, což udrželo Svitavy na koni."

Svitavy si tak nakonec odvezly výhru 85:78 a na jméno svého soupeře budou čekat. "Chtěl bych vyzdvihnout výkon Aleše Číže, jenž přišel před dvěma dny z Kolína a nasál do sebe neuvěřitelné množství za naší hry, díky čemuž nás dnes táhl," vyzdvihl hostující trenér svého rozehrávače, který ke čtyřem asistencím přidal jedenáct bodů. "Udrželi jsme druhou příčku, ale před play-off před sebou máme ještě spoustu práce s doléčením hráčů a přípravou na soupeře, jenž vzejde z předkola," uzavřel Růžička.

Naopak Pištěckého družina zamíří do předkola, které rozehraje už v pátek doma. Soupeřem bude Kolín. "Chtěl bych pozvat všechny fanoušky v pátek na zápas proti Kolínu. Vím, že je to v nestandardní den, ale budeme potřebovat jejich podporu. Uděláme všechno pro to, abychom z předkola postoupili a pokud počítám správně, vyzvali znovu Svitavy," vyslal ústecký kouč jasný vzkaz fanouškům.

Druhou dvojici v předkole tvoří Brno a USK Praha, z nichž vzejde soupeř pro suverénní Nymburk, jenž prošel celou základní i nadstavbovou část bez porážky. Olomoucko, Děčín a Pardubice se srovnaly na stejném bodovém zisku, o jejich konečném pořadí tak musela rozhodnout až vzácně vyrovnaná minitabulka vzájemných utkání. z té vyšel nejlépe Děčín, který vyzve ze třetího místa šestou Opavu, čtvrté Olomoucko začne doma proti Pardubicím.

BASKETBAL, Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavba A1, 14. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - Svitavy 78:85 (20:30, 35:55, 55:65)

Ústí: Martin 19, Wisseh 17, Pecka 11, Svejcar a Fait 8, Šmíd a Houška 4, Šteffel 3, Šotnar a David 2

Nejvíce bodů Svitavy: Marko 22, Kovář 15, Aiken 13, Číž 11

Trojky: 20/6 - 32/10. TH: 28/19 - 31/25. Doskoky: 33 - 45. Diváci: 540.

KONEČNÉ POŘADÍ PŘED PLAY-OFF.

1. Nymburk, 2. Svitavy, 3. Děčín, 4. Olomoucko, 5. Pardubice, 6. Opava, 7. Ústí nad Labem, 8. Brno, 9. USK Praha, 10. Kolín, 11. Ostrava, 12. Hradec Králové



Dvojice pro play-off:

Předkolo play-off (12. a 14. dubna, případně 16. dubna rozhodující utkání)

SLUNETA Ústí - Kolín

Brno - USK Praha

Čtvrtfinále (od 19. dubna)

Nymburk - Brno/USK

Svitavy - Ústí/Kolín

Děčín - Opava

Olomoucko - Pardubice