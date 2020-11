„V praxi by se musela stihnout dvě utkání v rozmezí 72 hodin, dokud je test platný. Mohlo by se hrát pátek a sobota, nebo sobota – neděle a tak podobně,“ vysvětil po jednání jednu z možností Miroslav Přikryl, manažer ústeckého klubu SKV.

Představitelé klubů předložili své návrhy, o kterých poměrně dlouho debatovali. „Chceme začít co nejdříve, ale máme povinnosti ohledně podmínek ze strany krajské hygieny a zároveň ministerstva zdravotnictví. Žádný mustr, manuál zatím nemáme. Předpokládáme, že to bude obdobné jako v jiných sportech, třeba jako ve fotbale. Otázka druhá jsou testy, jak zajistíme jejich financování, zda bude stačit levnější nebo bude muset být ten PCR test.“

Zatím ani není jasné, zda by se pokračovalo v rozehrané soutěži, nebo by nastal restart a začínalo by se od nuly. „Tohle nyní řeší sportovně technická komise. Jde o to, že každý tým má odehraný různý počet zápasů, někdo třeba dva, my čtyři. Někteří navíc hrají evropské soutěže. Neumím říct, jak to bude,“ uvedl Přikryl, jehož tým vstoupil do nejvyšší soutěže nejlépe za několik let: porazili Liberec, Příbram i Odolena Vodu, prohráli jen na palubovce Karlovarska a jsou třetí.

Pokud by se pokračovalo podle původního termínu, tak by ústecká parta přivítala 14. listopadu Kladno. „Mužstvo se připravuje pod dohledem trenéra Vašiny, včera mělo dvě fáze tréninku,“ uvedl Přikryl.