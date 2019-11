„Mohli jsme být spokojenější, ale na druhou stranu se ani nehroutíme a tabulka vypadá asi podle předpokladů,“ řekl v rozhovoru pro Deník manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl. Jeden ze dvou severočeských zástupců mezi elitou předehrál kvůli reprezentačním akcím zápas ve Zlíně (1:3) a na palubovce Karlovarska (0:3).

Jak těžkou sérii hodnotíte?

Je pravda, že za sebou máme obávané období pěti nakumulovaných zápasů. Ceníme si naplnění cíle v poháru, kde jsme v dobřichovické hale vyhráli 3:2.

Vše začala senzační výhra v Ostravě. Bez ztráty setu!

Nečekaně jsme získali v Ostravě, ale zase ztratili ve Zlíně, který do té doby nezískal ani set a dokonce ani bod. Potvrdilo se, jak moc jsou týmy od 4. do 12. místa vyrovnané, každý může porazit každého. I v zápasech proti Karlovarsku nebo budějovickému Jihostroji by se našly úseky hry, kdy jsme bojovností mohli nějaký set vydolovat, ale to se nepovedlo.

Co vám celkově úvod sezony ukázal?

Po velkých letních změnách se projevovala na našich výkonech nesehranost. Teď jsme během těch deseti dnů z toho mohli vytřískat víc.

Nyní vás naopak čekají dva týdny bez zápasu…

Máme čtrnáct dní zápasové volno a chceme se zaměřit na herní nedostatky. Prioritní bude kombinace nahrávač útočník, základní volejbalové dění a souhra na hřišti. To nám trošku skřípe a v krizových okamžicích se to projevuje a utkání láme v náš neprospěch.

Až 23. listopadu hrajete ligu v Brně a o pět dní později domácí pohárové utkání se stejným soupeřem…

Příprava na Brno je pro nás dvojnásobnou prioritou. Chceme jít postupně zápas od zápasu, nepodceňujeme ani pohár, kde by nás v dalším kole čekal stejně jako loni v derby Liberec. Ale to je zatím daleká budoucnost.