Čtvrté kolo I. B třídy přineslo ústecké derby mezi Vaňovem a Mojžířem. Favorizovaní hosté z Mojžíře dlouho zdolávali domácí betonovou zeď, nakonec však po brankách Sikory, Patrika Peka a Vitáska otočili nepříznivě se vyvíjející zápas a zvítězili 3:1.

Fotbalisté Mojžíře (černobílí) ilustrační | Foto: Barbora Plodíková

„Pro nás to bylo strašně těžké utkání. Domácí hráli po celý zápas v jedenácti lidech na své půlce a spoléhali na brejky. Navíc to hráli velmi dobře a po jedné naší chybě šli právě z brejku do vedení,“ hodnotil mojžířský trenér Michal Kubec. „Nám naopak chyběl pohyb a přesnost v rozehrávce, naštěstí se nám povedlo do poločasu srovnat. Druhou půli jsme zápas otočili, protože domácím logicky docházely síly,“ odfoukl si po nečekaně těžké robotě. „Kluky bych chtěl pochválit hlavně za trpělivost a bojovnost, protože fotbalově nám to tentokrát moc nešlo.“