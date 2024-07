Začátek byl v pohodě. Potvrdit účast, pozdravit kamarády, kolo postavit do depa. Někdo si sáhl do vody, někdo kontroloval cyklistickou trasu vedoucí do lesa, někdo stihl krátkou masáž, další hledal výčep. Startovní číslo přímo na tělo, sedmdesát vytrvalců vytvořilo opálenou rojnici na břehu malé přehrady, dokumentaristé hledali ideální záběr. START! Po chvilce jako první vylézá z vody mladý muž v červeném dresu, hned za ním favorité Cmunt a Ottenschläger. Po chvilce je přehrada prázdná. Závodníci na kolech mizí v lese, Cihlář apeluje na bezpečnost a ohleduplnost, z kopce cyklisté letí sedmdesátkou.

I mezi ženami to pěkně vře, Ústečanka Míša Sedláčková ztrátu z plavání dohání na kole, před závěrečným během je třetí. Osmdesát kamenných schodů vybíhají opakovaně i ti nejstarší, Pravoslav Vaněk (74) a Dušan Zelenák (74). Oba starty už nepočítají, stejně jako Petr Kostovič a Josef Vlk. První dobíhá do cíle Oto Ottenschläger v čase 00:37:37, dvě minuty za ním zvedá ruce nad hlavu Petr Cmunt (00:39:43). V cílové rovince předbíhá Michaela Sedláčková poslední konkurentku a vítězí. Nedávno byla v Praze označena jako druhá nejhezčí zdravotní sestřička, tady bere zlato. Ceny předával starosta Dalibor Pavlát, jako velký talent byl označen junior Šimon Merle ( startovní číslo 41 ).

"Jezdím sem moc rád, tohle je takový kamarádský závod. Všichni se znají, pořadatelé jsou skvělí, letos vyšlo i počasí. Pršet bude až po cestě domů. Vyhrál jsem tady i v loňském roce, beru to jako přípravu na drsnější akce. Jedna taková mě čeká v Mostě 11. srpna, to se pořádá mistrovství ČR ve středním triatlonu (1,9 km plavání, 86 km kolo, 21 km běh), držte mi palce. Tady rozhodlo kolo, ale Petr Cmunt byl zase skvělý," tvrdil vítěz.

"Musím poděkovat všem, nejen závodníkům, kteří byli bezvadní, ale i sponzorům, starostovi, hasičům, stánkařům, záchranářům, dobrovolníkům. Zvláštní poklonu musím vyseknout komentátorovi Davidovi Cihlářovi, to je prostě borec. Byl to už 37. ročník, jsem opravdu rád, že v tom vedru to všichni dokončili a nikdo se nezranil. Pamatuji si ročníky, kdy tu bylo daleko víc závodníků, hlavní cena bylo nové kolo. Covid zkomplikoval i Mosazného muže. Pokud se ale podíváte do startovní listiny zjistíte, že do Povrlů jezdí stále specialisté z Litvínova, Mostu, Teplic, Děčína, Ústí nad Labem, České Lípy a Terezína. Ceny byly zajímavé, velký zájem byl o haldu kvalitního štípaného dřeva," směje se Ivan Málek a spěchá mezi dobrovolníky. Společná fotka končí skvělou akci.

Výsledky závodu:

junioři - Šimon Merle - UCC Ústí nad Labem - 00:44:19

muži - 18-39 let - Oto Ottenschläger - TT Krušnoman Litvínov - 00:37:37

muži - 40-49 let- Michal Netolický - Trupíci - 00:46:13

muži - 50-59 let - Petr Charousek - Ivan Málek Team - 00:44:54

muži - 60-69 let - Michal Reindl - Krušnoman TT Litvínov - 01:01:21

muži - nad 70 let - Pravoslav Vaněk - 01:06:40

ženy - 18-39 let - Michaela Sedláčková - Happy Loop Ústí nad Labem - 00:47:54

ženy - nad 40 let - Lucie Kadlečková - TT Krušnoman Litvínov - 00:50:38