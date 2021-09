Mostečtí měli po celou dobu zápasu s Hostivaří převahu, svého soka přestříleli 37:19, pět projektilů nakonec našlo svůj cíl. Dvěma brankami se prezentoval Marek Chytrý.

„Zápas s Kovem jsme odložili na žádost soupeře, náhradní termín je až 27. února,“ řekl trenér Elby Jan Fedák.

Hokejbal, extraliga, 1. kolo:

HBC Most – Hostivař 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Chytrý (Sýkora, Valenta), 18. Šimeček (Chyba, Kastner), 19. Hnízdil (Pospíšil), 32. Sýkora (Pospíšil, Hnízdil), 39. Chytrý (Krajíček, Markytán) – 15. Malina (Kucharčík). Rozhodčí: Cícha, Danylec.

HBC Most: Gerlich (Svoboda) – Chyba (A), Janák, Kastner, Markytán, Valenta (A) – Chytrý, Drenčko, Hnízdil, Krajíček, Novák, Plachý, Pospíšil (C), Šimeček, Singer, Sýkora



Elba DDM Ústí n. L. – KOVO Praha odloženo