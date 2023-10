/VIDEO/ Pamatujete na konec září 2016 a famózních 42 bodů Ladislava Pecky v zápase české nejvyšší soutěže proti Svitavám? Ve středu večer nebylo daleko k tomu, aby fantastický zápis překonal další hráč Slunety Ty Nichols, jenž potopil Záhřeb v úvodním utkání Alpe Adria Cupu 39 body.

Video: Deník/Daniel Brzák

I díky fantastickému výkonu letní posily z Děčína zlomila Sluneta v závěru odpor houževnatých Chorvatů, které udolala 81:73. Ačkoliv dal Nichols téměř polovinu bodů svého týmu, po utkání zůstal skromný. "Kredit patří všem hráčům, hráli jsme tvrdě a zaslouženě vyhráli," prohodil směrem k novinářům poté, co se vymanil z klubka fanoušků, kteří s ním žádali společnou fotku.

„Do Ústí dorazil velmi dobrý a skvěle připravený tým, který se chtěl porvat o vítězství. Kouč nám v poločase řekl, že musíme zlepšit hru a hrát tvrději, což jsme udělali. V poslední čtvrtině se nám podařilo ubránit několik důležitých útoků soupeře a jakmile jsme si vzali vedení v zápase zpět, už jsme ho nepustili," pokračoval v hodnocení.

Sluneta konečně září! V úzké rotaci Šotnarovi funguje spojení exválečníků

Krom Nicholse držel tentokrát střelecký prapor navrátilec po nemoci František Váňa. Ten trefil všech svých 18 bodů v první půli, zejména druhá čtvrtina byla v jeho podání i díky čtyřem trojkám excelentní. Trochu za očekáváním tentokrát zůstal Ladislav Pecka, jenž netrefil ani jednu střelu z pole a zůstal jen na dvou bodech. Pět bodů, k nimž ovšem přidal 10 doskoků a 4 asistence, zaznamenal Lamb Autrey, jenž se ve druhé půli snažil trochu odlehčit hlavní hvězdě utkání, která nastřílela 25 ze 37 ústeckých bodů.

Slunetě ve třetí desetiminutovce odešla střelba, herní úsek ztratila 13:27 a soupeře pustila do sedmibodového trháku. Stejný problém ale postihl v posledním dějství celek z Balkánu. Přesto pouhých 9 bodů stačilo na to, aby ještě necelou minutu před koncem po těžké trojce Novačiče platil stav 73:73.

Basketbalový přestup léta na severu Čech je zde. Nichols jde z Děčína do Ústí!

Duel zlomil až samotný závěr. Kdo jiný než Nichols totiž trefil dalekonosnou trojku s faulem, přidal i "and one", tedy trestný hod navíc, a ze čtyřbodového manka už se Chorvaté nevyhrabali. Domácí naopak přidali další dva úspěšné útoky a mohli oslavit vítězný vstup do evropského poháru.

„V utkání se Záhřebem jsme měli možnost skvělé mezinárodní zkušenosti s chorvatským basketbalem proti týmu, který hrál velmi dobře. První poločas byl z naší strany jeden z nejlepších, co jsme letos předvedli, hráli jsme hodně týmově v útoku. Protočili jsme devět, deset hráčů a navíc nám dnes fungovala i obrana," pochvaloval si také ústecký trenér Jan Šotnar. „Myslím, že to splnilo všechno, co mělo, vyhráli jsme v evropském poháru a navíc jsme získali spoustu cenných zkušeností před zápasem s USK, které se bude prezentovat hodně podobným stylem," dodal.

VIDEO: První představení Nicholse. Sluneta smetla Titány

Severočeši tak zatím využívají naplno domácího prostředí, ve třech po sobě jdoucích domácích duelech slaví tři výhry. Sérii na vlastní palubovce zakončí ve neděli, kdy přivítají od 18 hodin v ligovém klání. USK Praha.