Po dlouhých letech podlehli liberečtí volejbalisté na domácí palubovce Českým Budějovicím. Pád severočeské tvrze muže přijít Duklu hodně draho – postup do finále. Severočeši prohrávají v sérii s Jihostrojem už 0:2 na zápasy a v neděli na jihu Čech budou odvracet vyřazení.

„Jsme samozřejmě zklamáni. V play-off se velmi těžko nahrazují tyto prohrané domácí zápasy,“ litoval ztraceného domácího zápasu trenér Michal Nekola. „Myslím si, že v tom druhém setu, když jsme vedli, tak jsme se zbytečně nechali dvakrát rozhodit rozhodnutími rozhodčích,“ hledal příčiny porážky 0:3, která může Liberec stát celou sérii.

„Musíme se z toho rychle oklepat. Může to být ještě dlouhé, je to play-off a musíme tomu hlavně věřit, že to ještě zlomíme,“ neztrácí naději kapitán Dukly Jan Štokr.

V jihočeském táboře jsou ostražití, přestože jim k postupu do finále stačí jedina výhra. A mají na to tři pokusy. „Jsem rád, že se nám podařilo zaskočit Duklu. Samozřejmě není ještě nic ukončeno, vše je ještě otevřeno. Dukla je výborný mančaft, který se z toho dokáže oklepat, což již ukázala ve čtvrtfinále s Ostravou. My nesmíme podcenit žádný balón a jít si tvrdě za vítězstvím,“ řekl na webu cvf.cz českobudějovický trenér René Dvořák, který připomněl čtvrtfinálový obrat Dukly z 1:2 na 3:2.

Podaří se severočeským volejbalistům další senzační zmrtvýchvstání? To ukáže třetí zápas semifinále, který vypukne na palubovce Českých Budějovic v neděli večer ve 20.20.