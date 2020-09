„Jsme rádi, že se nám libereckou Duklu podařilo zaskočit a doufáme, že překvapíme v souboji neporažených celků i na západě Čech,“ řekl Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem.

Bitvu o krále severu jste zvládli a Liberec 3:2 porazili. Přetrvává v klubu euforie?

Přímo takhle bych to asi nenazval, ale máme radost, že nám první utkání vyšlo. Na druhou stranu jsem už ve věku, že z toho žádnou velkou vědu nedělám.

A teď další zápas s příběhem. Souboj otce a syna Vašinových. Lubomír trenérsky vede váš tým, 21letý smečař Lukáš hraje za Karlovarsko…

Táta si nepřál, aby šel kluk do Karlovarska a teď je čeká rodinný souboj, který dá zápasu opravdu zvláštní náboj. V historii volejbalu se to stává zcela výjimečně. Možná jednou za deset let.

Oba týmy začaly výhrou…

Favoritem nejsme, když na to teď koukám, tak Vary na soupisce nemají slabinu. Vidím tam reprezentanty, ostřílené borce a kvalitu, která by nás měla přehrát. Na druhou stranu nám derby dává optimismus. Podobně jako s Libercem chceme překvapit. Hodláme vsadit na bojovnost a nasazení. Mančafty, které podobně jako Dukla budou hrát o titul, se pomaleji rozehrávají. Vary sice vyhrály dost suverénně 3:0 s Příbramí, ale to na naší snaze nebude nic měnit.

Co o soupeři víte?

Varům pomáhá jejich výborný servis v domácí hale. Jak se s tím dokážeme poprat, tak to bude alfa a omega. Musíme se s tím popasovat na příjmu. Pokud se nám to podaří, pak máme šanci.

Budete kompletní?

Klíčový hráč Kramar má problémy s břišním svalem. Uvidíme, máme dva dny…