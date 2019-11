Futsalisté ústeckého Rapidu jsou lídrem 2. ligy. V domácím prostředí zdolali Bocu Chotěboř 8:5. V zápase vedli už 3:0, situaci jim ale zkomplikovalo vyloučení Vobořila. „Musíme zapracovat na disciplíně,“ hlásila po utkání česká futsalová legenda Martin Dlouhý, jenž Rapid trénuje. Pěti góly domácím pomohla nová posila z Brazílie Mosna Guirelli Guilherme přezdívaný Sorocaba.

Vedli jste už 3:0 a zápas jste měli pod kontrolou. Pak ale přišla zbytečná červená karta a soupeř postupně srovnal, co se k tomu dá říct?

Je to průšvih. Někteří hráči mají tyhle věci pořád v hlavě, neustále bojují s rozhodčími, myslí si, že jim ubližují a nenechají si vymluvit, že to tak není. I rozhodčí jsou jen lidé, mohou udělat chybu, my to ale nemůžeme řešit.

Odvádí to od koncentrace na zápas?

Samozřejmě. Každý zápas hráčům říkám, ať se soustředí jen na svou hru. Pokud to budeme dělat, budeme hrát dobře. V opačném případě to dopadne přesně jako dnes. Zápas, který máme pod kontrolou, můžeme navýšit skóre, vyzkoušet si nějaké nové věci, se díky nedisciplinovanosti hráčů takhle zkomplikuje. Chytnou se toho samozřejmě i další, pak na sebe hulákají lavičky a jsme jak nějací kluci z vesnice. Pokud toto neodbouráme, může nás to stát důležité body, které nám mohou ve finále chybět.

Kuriózní vlastní gól na 4:4 si dal i brankář Votava, jemuž vyšla klička útočníkovi, ale míč si pak kopl do branky, dá se mu něco vyčítat?

Já takové věci neřeším. Pochopitelně je to špatné, ale to se stane. Každý dělá chyby a myslím, že on si to uvědomuje. Paradoxní je, že tu kličku udělal dobře, akorát pak už možná přemýšlel, komu míč přihraje a v důsledku nesoustředěnosti si srazil míč do sítě.

Zápas zlomila až váš risk bez brankáře za stavu 5:5. Na zadní tyči zůstal zcela volný Sorocaba, předcházel tomu oddechový čas. Šlo o secvičenou situaci?

Ano, cvičili jsme to na posledním tréninku, ale powerplay pilujeme celkem pravidelně. Máme secvičených několik variant, jsem rád, že se nám to povedlo přenést do zápasu a pomohlo nám to k výhře.

Posila z Brazílie, útočník Sorocaba, jenž hrál nejvyšší ligu v Brazílii či v Japonsku, dal pět branek. Jak jste s ním spokojen?

Je zvyklý na nějaký standard, který mi mu zatím nemůžeme úplně dopřát, i když hráče s ligovými zkušenostmi tu máme. Je tu chvíli, takže si to musí sednout. Každý hráč má nějakou přednost, takže je podle toho k sobě musíme poskládat. Chceme hrát hodně v pohybu, což se nám dnes moc nevedlo, ale on je na to zvyklý, takže se nám hodí do koncepce.

A jeho dnešní výkon?

Je dobré, že je produktivní a že ty góly dává. V prvním zápase v Chomutově měl ale asi čtyři nebo pět tutovek a dal jen jeden gól. I proto jsem rád, že dnes svou produktivitu vylepšil.

Přinesl i něco nového do tréninku, nebo jsou to pro vás známé věci?

Je na něm vidět, že prošel velkou futsalovou školou. Jde o hotového hráče, kterého jsme potřebovali, ale zatím nic nového nepřinesl.

Po pěti kolech jste lídry tabulky, odehráli jste čtyři zápasy, čtyřikrát jste zvítězili. Jste zatím s průběhem sezóny spokojen?

Bodově určitě. Na hře ale musíme ještě zapracovat. V každém zápase děláme mraky chyb. Pokud chceme pomýšlet na umístění na předních příčkách a eventuelně hrát třeba i o postup, musíme to všechno odbourat. A důležité bude, jak už jsem říkal, zlepšit i disciplínu, to je alfa a omega.

Vy jste měl zlomenou klíční kost. Jak to momentálně vypadá s vaším zdravím? Kdy vás fanoušci zase uvidí na palubovce?

Za 14 dní jdu na kontrolu a popravdě už se nemohu dočkat. Už mě nebaví na to jen koukat z lavičky. (smích)

⋌Foto: Deník/Rudolf Hoffmann