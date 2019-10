Na jednom pažitu s Messim, pak soustředění s reprezentací

Snový týden prožívá kmenový hráč futsalového Rapidu, 16 letý Daniel Hajaš. Ve středu byl jedním z vybraných, kteří drželi vlajku Champions league ve středovém kruhu Sinobo Stadium při zápase proti Barceloně, zblízka tak viděl Messiho i další hvězdy. Ve čtvrtek už balil na reprezentační soustředění futsalové reprezentace do 19 let, které se koná od 24. do 28. října v Ostravě.

Daniel Hajaš na Lize mistrů. | Foto: Lukáš Pulko