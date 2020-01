Volnou pozici šéftrenéra klubu ústeckých florbalistů zaplnil na začátku letošního roku bývalý útočník hokejového Slovanu David Merta. Jak si v nové funkci vede a jaké další funkce ještě plní? „Zatím je pro mě všechno nové, snažím se postupně rozkoukat a do všeho se dostat,“ prozradil muž, jenž zatím vždy pracoval ve sportovním odvětví a kromě šéftrenéra bude také kondičním koučem ústeckých florbalistů.

Pro některé fanoušky můžete být neznámou tváří, povězte nám něco o sobě…

Jsem bývalý profesionální sportovec, hrál jsem hokej, mimo jiné za ústecký Slovan. Celý život jsem se věnoval tomuto sportu, zhruba na začátku prosince jsem ale ukončil hokejovou kariéru.

Co vás k tomu vedlo?

Řekl jsem si, že už je čas si vybudovat kariéru v jiném odvětví a hlavně si najít nějakou pozici, kde mě to baví a práce mě naplňuje. Při hokeji jsem vystudoval vysokou školu v oboru Fyzioterapie a získal další certifikáty ohledně osobního trenérství.

Zastupujete ještě nějakou funkci v ústeckém Slovanu nebo jste tuto kapitolu zcela ukončil?

Ve Slovanu už nejsem na žádné pozici, tato kapitola pro mě skončila.

Do klubu přicházíte na pozici šéftrenéra klubu a kondičního kouče. S jakou vizí do nové práce nastupujete?

V první řadě je pro mě teď všechno nové, začínám se do toho postupně dostávat a rozkoukávám se. Hodně mi s tím pomáhají David (Stummer, manažer klubu, pozn. autora) a Jirka (Horák, marketingový manažer, pozn. autora). Učím se, jak to v klubu chodí, poznávám nové lidi a věci. Chci odvést, co nejlepší práci pro klub, být přínosem. Budu spolupracovat s trenéry, hodně se věnovat mládeži, ale i s vyšším kategoriím až po áčko. U starších kategorií to bude zejména kondiční připravenost, rekonvalescence hráčů a příprava zázemí pro výborný růst.

Když přišla nabídka, váhal jste, nebo jste ji hned přijal?

Byl jsem mile překvapen, že ta nabídka přišla. Po pravdě jsem to nečekal. Neváhal jsem ani vteřinu, protože je to práce, kterou jsem si vždy přál dělat, pohybovat se i nadále ve sportovním odvětví. Vzhledem k tomu, že už zde dva roky s klubem spolupracuji ohledně rekonvalescence hráčů a byl jsem tu spokojený, tak žádné váhání nebylo.

Máte s pozicí šéftrenéra nějaké zkušenosti, nebo to bude vaše poprvé?

S touto pozicí zkušenosti nemám, je to pro mě něco nového, ale věřím, že to zvládnu a budu pro klub přínosem.

AUTOR: DOMINIK HRABĚ