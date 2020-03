Svůj osud už znají, alespoň z části, i soutěže futsalistů. Klíčové datum bude úterý 14. dubna, tedy doba, po níž uplyne třicetidenní nouzový stav.

Futsal ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Varianty jsou dvě. Pokud vláda neumožní po tomto datu odehrát sportovní utkání v jakékoliv podobě, tedy i bez diváků, budou futsalové soutěže ukončeny s pořadím dle aktuální tabulky. Mistrem VARTA futsal ligy by se tak stala Chrudim, Svarog Teplice by skončil čtvrtý. Sestup by padl na Vysoké Mýto a Hodonín, které by byly nahrazeny mistry 2. ligy ze skupin východ a západ. Ti už jsou po 21. ze dvaadvaceti kol jasní, na východě je to Olomouc, na západě Rapid Ústí nad Labem.