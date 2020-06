Jubilejní desátý ročník ozdobí účast 150 závodníků a jednou z největších hvězd bude mistr Světa Tomáš Slavík. Na jezdce čeká trať, která povede jim známými místy. Start je tradičně v letním kině, ze kterého pokračují Bělehradskou ulicí kolem krajského úřadu až na Mírové náměstí, kde závod končí. Cestou se musí vypořádat s několika dřevěnými překážkami či přeskokem automobilu. Trať má 800 metrů a nejlepší závodníci ji projedou v čase lehce přes minutu.

Kvůli pandemii nového typu koronaviru a dlouhé tradici akce UL-LET organizátoři do poslední možné chvíle čekali s rozhodnutím, zda budou akci pořádat. „. „Dlouho jsem řešil, zda závod uspořádat. Kdyby to nebyl 10. ročník v režimu MČR s domluveným Tomášem Slavíkem na startovce, asi bych zvolil spíše relax u českých rybníků. Teprve v polovině května jsem se definitivně rozhodl, že do toho jdu. Obvolal jsem klíčové lidi a shodli jsme se na tom, že v mírně upraveném režimu to půjde,“ sdělil za organizátory Vítězslav Stránský.

Koronavirová situace se na závodu podepsala výraznějším způsobem než by se na první pohled mohlo zdát. Rozpočet na akci se musel snížit, LED obrazovka spolu s kamerovým systémem bude letos chybět. „Jednak z důvodu finančních a jednak i z důvodu anticovid opatření. Nechceme, aby se lidé srocovali pouze a jen na jednom místě. Trať je dostatečně atraktivní na to, aby lidé více korzovali, případně se rozmístili více podél celé trati, “ doplnil Stránský.

Závodníci pojedou dvě soutěžní jízdy, letos bude rozhodovat lepší čas z obou jízd nikoliv pouze čas z finále. První jízda se pojede podle startovních čísel, první závodník se rozjede ve 13 hodin. Ve druhé jízdě se závodníci seřadí podle časů z první jízdy. Závodit se bude celkem ve 3 kategoriích pro licencované závodníky: junioři, elite, masters a open. Pro nejrychlejší závodníky v těchto kategoriích jsou nachystané dresy, které má právo nosit jen mistr České republiky.

Do závodu se přihlásilo pět žen a favoritkou bude osminásobná vítězka, rodačka z Ústí nad Labem, Simona Jirková. Předpokládané vyhlášení vítězů proběhne v 18 hodin.