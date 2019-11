Americký fotbal si v Čechách získává čím dál tím větší pozornost. Na Ústecku si ho fanoušci všímají především díky Blades, kteří mají za sebou letos první sezónu v nejvyšší soutěži. Nyní zaznamenaly obří úspěch i jejich naděje, které získaly stříbrné medaile.

Po základní části, která probíhala od dubna do konce října, totiž obsadili mladíci Blades druhou pozici s bilancí 28 výher a 8 porážek. Spolu s vítězem základní části, Prague Black Panthers, dalším pražským týmem Lions a čtvrtými Pilsen Patriots se tak probojovali do Final four, které sami pořádali.

Ve finálovém turnaji Blades nejprve ve vyrovnaném a nervy drásajícím semifinále porazili Prague Lions 37:36, ve finále ale podlehli favoritovi Black Panthers 6:33. „Zápas s Lions byl velice těsný a od začátku nebylo vůbec jasné, kdo vyhraje. Byl to jeden z nejkrásnějších a nejnapínavějších zápasu, které jsem kdy viděla a zažila,“ popisovala hlavní trenérka flagového týmu Jana Burešová. Dramatický zápas rozhodl až v poslední minutě domácí Vojtěch Radla, který si připsal rozhodující touchdown. „Offense Lions se pak už nedostala k bodům a my dohráli s časem. Ta radost byla nepopsatelná, jedná se o největší úspěch flagu U15 Blades,“ dodala spokojeně i přes finálovou porážku.

Americký fotbal, flag U15, Final four

Semifinále:

Prague Black Panthers – Pilsen Patriots 53:6

Blades Ústí nad Labem – Prague Lions 37:36 (25:21)



O 3. místo:

Prague Lions – Pilsen Patriots 26:20



FINÁLE:

Prague Black Panthers – Blades Ústí 33:6 (19:0)