Házenkáři ústecké Chemičky prošli v létě generační obměnou a předseda oddílu Tomáš Velek varoval, že pro mladé hráče může být 2. liga dospělých pořádný fičák. To se bohužel nakonec potvrdilo a Ústečtí se pomalu smiřují se sestupem.

„Sportovně už je to jasné, samozřejmě ještě to může změnit to, že z nižší soutěže nebudou mít mužstva zájem postoupit, ale jinak je hotovo,“ posteskl si Velek. Jeho tým prohrál i klíčový duel na palubovce předposledních Loun, kde mohlo ještě Ústí vykřesat teoretickou naději. Jenže už v poločase prohrávalo 10:21, nakonec padlo 23:32 a ztrácí už sedm bodů, za výhru se přitom v házené připisují jen body dva.

„Ze začátku byl nervózní i soupeř, jenže my pak nasekáme dvanáct technických chyb během deseti minut, to je prostě strašné,“ litoval Velek. „Ve zbytku sezóny budeme za běhu měnit sestavu a připravovat se na příští ročník,“ předeslal. Nedařilo se ani házenkářkám Spartaku, které doma hostily lídra z Tachova, ovšem prohrály vysoko 20:39.