Šálkovi je teprve 24 let, v profesionálním ringu nastoupil k 21 duelům, má bilanci 17 výher (z toho 13 KO) a nyní 4 porážky. Na startu kariéry měl přezdívku Mr.100 %. Na začátku března obhájil v Brně český titul proti Pavlu Šourovi. Od dubna se chystal na Gormana.

„Teď ani nevím, jestli chci tenhle sport ještě dělat. Dostal jsem takové rány jako nikdy. V dohledné době určitě boxovat nebudu, a ještě uvidím, jestli vůbec někdy budu,“ řekl po návratu z nevydařené anglické mise.

Nathan Gorman potvrdil roli favorita. Na konto si připsal devatenáctou výhru, z toho hned 13. KO. Pro titul si šel jako buldok, nikoho nenechal na pochybách, kdo je pánem situace. Zápas měl pod kontrolou. „Chtěl jsem to s ním zkusit, ale nic se nepovedlo. Byl o 15 kilo těžší, byl silný, před čímž mě varoval i Pavel Šour, který s ním prohrál před rokem,“ vrátil se k zápasu, který netrval ani jedno celé kolo, Šálek.

Zápas a jeho jednoznačný výsledek nemohl zůstat bez odezvy. „Ostuda pro náš box, ostuda pro mě, ostuda pro jeho sekundanty a především ostuda pro Tomáše. Kde je problém? Já to vidím jednoduše, je to jeho hlava. On na to sice má, ale bohužel jen v tréninku. V zápase je svázaný, bojácný, opatrný a jeho výkon je max 20 % jeho možností. Zápas s Nathanem Gormanem byl ale ještě horší. Již dva až tři týdny před zápasem bylo zřejmé, že to nedopadne dobře a dopadlo to ještě hůře. Tomáš vůbec nereflektoval nastavenou taktiku, Tomáš vlastně ani neboxoval.



Odtancoval pár vteřin a velmi ochotně se dvakrát odporoučel na zem. Já tam neviděl žádný přesný úder, za mě to byla zase jen jeho hlava. Strach, obavy, nevěří si. Zápas ostudný, výkon žádný. A to vše v životní příležitosti, před zraky Tysona Furyho,“ nebral si na svém facebooku žádné servítky bývalý mistr světa, nyní promotér a trenér Lukáš Konečný.

„Nevím, jestli to byl strach, ale Lukáš má pravdu, že to bylo hlavně o mé hlavě. Přitom jsem se cítil dobře, nebyl pod tlakem a mohl jen získat. Chtěl jsem udělat sobě i českému boxu dobré jméno. Teď nevím, co bude dál, musím si ti nechat projít hlvou,“ zopakoval Šálek.

„Co teď? O tom se budeme teprve bavit. Je mu 24 let, mladej kluk, vše má před sebou. Ale jakým směrem se bude dále ubírat je jen jeho věc. Osobně bych mu doporučil jeden až dva roky pauzu. Sice je rozjednán jeho duel na obhajobu titulu mistra ČR, ale to v tuto chvíli asi nemá ani cenu riskovat. Já mu budu doporučovat uvolnění titulu a prvně ať najde motivaci, chuť a sílu do tréninku a především do případného boje,“ dodal Konečný.