Deja vu se nekoná. Ústečtí basketbalisté tentokrát po reprezentační přestávce nezaváhali a Děčín doma smázli o patnáct bodů. V ohlušující atmosféře málem počastovali svého rivala populární stovkou, jíž Greplova družina unikla jen o dva body.

„My si tohoto vítězství hrozně ceníme, protože loni byla naprosto stejná situace. Po reprezentační pauze přijel Děčín, vyhrál tu v prodloužení a my jsme se stali jeho odrazovým můstkem pro zbytek sezóny a sami jsme šli dolů. Já osobně jsem se modlil aby nedošlo k deja vu, naštěstí se tak nestalo,“ těšilo domácího trenéra Antonína Pištěckého.

V zápase začal lépe Děčín, jenž praktikoval vysokou agresivitu a tvrdou obranu, která na Ústí platila. Zejména pivot Vukosavljevič dělal Slunetě velké starosti a úvodní čtvrtinu tak vyhrál Děčín o osm bodů (25:17). Do druhé desetiminutovky ale zvýšili snahu a nasazení i také domácí, a také oni sklízeli zasloužené ovoce. Válečníci si už po čtyřech minutách druhé desetiminutovky připsali čtyři fauly a Ústečtí postupně nejen že odmazali své manko, ale dostali se dokonce do vedení 45:36.

Zatímco domácí kouč Antonín Pištěcký dával u postranní čáry najevo emoce jen málokdy, jeho protivník Tomáš Grepl neváhal udělat i několik kroků do hřiště a zuřivě burcovat své hráče. To nakonec Válečníky probudilo a úvodní poločas skončil těsnou výhrou Ústí 49:47. "První čtvrtina od nás byla špatná, ani druhá nebyla, co se týče obrany, skvělá," nelíbil se Pištěckému první poločas. „My jsme hráli velice dobře v první čtvrtině, kterou jsme vyhráli o osm bodů, což je na naše poměry skvělý výkon. Ve druhé čtvrtině jsme ale hráli špatně v obraně, domácí se rozstříleli, trefili těžké střely a ve druhé půli už byli jasně lepší,“ přidal svůj pohled děčínský lodivod Tomáš Grepl.

Pokud Děčínské probrala gesta trenéra Grepla, bůh ví, co se o poločase dělo v šatně Slunety. Ta totiž nastoupila do třetího dějství ve velkém stylu, vyhrála ho o 12 bodů a do poslední části si nesla náskok 76:62. „V poločase jsme si říkali, že vyhraje tým, který bude bránit, což jsme naštěstí byli my. Ve třetí třetině jsme se utrhli do náskoku a soupeř už nenašel síly na zvrat, takže jsme to mohli v klidu dohrát,“ objasnil Pištěcký poločasovou rozpravu v kabině.

Děčín už nedokázal najít síly, aby zápas zvrátil, domácímu trenérovi tak ani nemuselo vadit, že se vyfauloval pivot Ljubomir Čampara. „Výhra Ústí je zcela zasloužená. Zápas se utrhl na konci třetí čtvrtiny, kde jsme dostali tři slepené trojky za sebou a bylo hotovo. Od 11. minuty jsme dnes byli horším celkem, takže jsme si zkrátka nezasloužili vyhrát,“ uznal Grepl porážku.

„Rozhodla třetí perioda, kterou jsme prohráli o dvanáct bodů. Jako další aspekt vidím procento střelby, domácí proměnili 66% pokusů, my měli o dvacet procent méně,“ hodnotil hostující mladík Lukáš Bobek. „Jsem rád že jsme udrželi nervy na uzdě po celých čtyřicet minut a zúročili čtrnáctidenní práci, kterou jsme odvedli během reprezentační přestávky,“ zakončil domácí rozehrávač Michal Šotnar, jenž trefil pět ze sedmi trojek a zaknihoval 22 bodů.

Hráčem zápasu byl ale zvolen Pavel Houška, který si za 25 minut stihl připsat 26 bodů a šest doskoků. Palubovku prakticky neopustil Spencer Svejcar, jenž odehrál přes 38 minut (18 bodů, 3 doskoky, 4 asistence). Hosty držel ve hře především Ondřej Šiška (27 bodů, 6 asistencí) a kapitán Šimon Ježek (14 bodů).

Dvě minuty před koncem obíhala halou mexická vlna, kterou logicky ignorovali pouze fanoušci Děčína. I těm ale patří poklona za fantastickou atmosféru, kterou severočeské derby opět mělo.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavba A1, 4. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - ARMEX Děčín 98:83 (17:25, 49:47, 76:62)

Ústí: Houška 26, Šotnar 22, Svejcar 18, Bažant 10, Brown a Fait 7, Rodgers 4, Čampara a Pecka 2, Maděra 0

Děčín: Šiška 27, Ježek 14, Pomikálek 10, Autrey 9, Carlson a Žikla 7, Vukosavljevič 6, Kroutil 3, Bobek 0

Trojky: 23/13 - 20/6. TH: 18/11 - 24/17. Doskoky: 30 - 32. Diváci: 1 320.