Ještě zhruba před měsícem přitom trůnili na třetím místě tabulky a vypadalo to, že přímý postup je nemůže minout. Pak se však rozjela kauza Wallace, kdy klub za dosud nevyjasněných příčin propustil jednoho ze svých elitních střelců, a začal nezadržitelný pád.

"Není to jen o jednom hráči," reagoval trenér Ústí Antonín Pištěcký na bilanci Slunety, která s Wallacem osmnáctkrát vyhrála a dvanáctkrát prohrála (včetně pohárových zápasů), zatímco bez americké hvězdy má skóre 1-6. "Samozřejmě, že hráč jako Wallace chybí, potřebovali bychom ještě jednoho výtečného střelce z perimetru, ale důvody k jeho propuštění byly opravdu vážné a převážily, a to i přesto, že jsme věděli, že náhradu za něj se nemusí podařit sehnat," dodal kouč, podle nějž už je šance, že přijde nějaká náhrada, mizivá.

"Stále jsme otevřeni jednáním, ale v této fázi sezóny je to těžké," připustil. "Buď bychom museli přivést hráče, který celou sezónu nehrál, což je prakticky sebevražda. Další možností je sáhnout po hráči, kterému ukončí smlouvu jinde, ale to může být průšvih," osvětlil. "Jedinou reálnou šancí tak je porozhlédnout se tam, kde už soutěže končí, což jsme učinili, jenže k dohodě nedošlo."

S největší pravděpodobností tak kádr Slunety zůstane v současném složení a náhrada za nejužitečnějšího hráče ligy za měsíc listopad, jenž zářil i v All Stars Game, už nedorazí. "Musíme brát v potaz i to, že nyní se na trénincích věnujeme spíše regeneraci a přípravě na dalšího soupeře, což je důležité. Abychom hráče znovu učili naše akce, obranu a herní systém, to by musela být opravdu přestupová bomba," uzavřel debatu Pištěcký.

Ten se nyní soustředí pouze na nejbližší utkání, ve kterém může ještě jeho tým rozfoukat uhasínající plamínek naděje na elitní šestku. "Samozřejmě, že věříme a věřit budeme do poslední chvíle. I kdybychom nakonec spadli do předkola, nemůžeme si dovolit nic vypustit, protože jsme prohráli dvě důležitá domácí utkání a musíme se zvednout," prohlásil před duelem na východě Čech. "Každopádně ve svých rukou už to nemáme, teď to je v režii Opavy a Děčína," dodal zklamaně.

"Myslím, že o motivaci hráčů je ale postaráno, protože všichni vědí, o co hrajeme. Obhajujeme loňskou sedmou příčku, z předkola bychom narazili na druhý celek tabulky, ale hratelný je každý," nezapochyboval o své družině.