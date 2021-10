Elba sice ztrácela už 0:2, ovšem právě Soukup jí brankou dodal kuráž. Následně srovnal Michajličenko, ve čtvrté minutě nastavení rozhodl po asistenci Soukupa Michal Smolík.

„Samozřejmě, že nám jeho návrat pomohl. Přidal góly, které nám v zápasech předtím chyběly, i když šance jsme měli,“ uznal přínos navrátilce do ústecké sestavy také kouč Jan Fedák. „Jeho první branka nás nakopla, pak se nám povedlo vyrovnat. Byli jsme hladovější a chtěli urvat všechny tři body, nakonec máme alespoň dva,“ zhodnotil průběh zápasu.

Ústí je zatím deváté, Most, jenž se drží na třetí příčce, o tomto víkendu nehrál. V sobotu vyrazí Elba do Karviné, kde nastoupí v neděli i Most. Ještě předtím zavítá v sobotu do Letohradu.

Hokejbal, extraliga:

Elba DDM Ústí nad Labem – Letohrad 3:2pp (0:1, 2:1, 0:0, -1:0p)

Branky a nahrávky: 22. Soukup (Červinka, Grus), 26. Michaljličenko (Tomáš, Sedláček), 49. Smolík (Soukup, Poláček) – 10. Rozlílek, 18. Tobiáš (Lajčiak, Štefka)

Rozhodčí: Koskuba, Kasner. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 42:26. Diváci: 49.

Elba DDM Ústí nad Labem: Banda (Landt ) – Grus, Kučera, Michajličenko, Poláček, J. Sedláček, M. Sedláček, Smolík, Bačák, Bečvář, Belica, Červinka, Giesel, Haas, Hruška, Škurla, Soukup, Strnad, Stupka, Tomáš