„Nemyslím si, že to byl špatný volejbal. Bylo to vyrovnané utkání, které jsme si bohužel prohráli vlastními chybami, dělali jsme více chyb na servisu, v mezihře a také na útoku. Potom z toho v koncovkách vyplynulo, že nám body nestačily,“ litoval kouč Salon, jehož tým vyhrál od 2. listopadu jediný zápas.

„V každém setu jsme udělali dvě tři fatální chyby, které by se za normálních okolností neměly stávat,“ řekl pro portál volejbalové federace ústecký kapitán Filip Kramar. „V prvním setu jsme hodně kazili servis, ve druhém byla spousta jiných školáckých chyb a ve třetím už si to Příbram pohlídala…“

Pokud měli volejbalisté Příbrami v poslední době nějakého neoblíbeného soupeře, byli to jednoznačně právě hráči Ústí nad Labem.

Kocouři ovšem tentokrát dali zapomenout nejen na vyřazení v osmifinále play off minulého ročníku, ale i porážku v prvním vzájemné zápase sezony, když zvítězili hladce ve třech setech.

První dva získali po vyrovnaném průběhu v koncovkách 25:21, respektive 25:22. Třetí sada pak byla nejjednoznačnější. Příbramští si v ní od začátku udržovali náskok a nakonec ji získali 25:20, když proměnili druhý mečbol.

Proti poslednímu týmu soutěže tak přesvědčivě naplnili papírové předpoklady a navázali na cenný skalp Liberce. Díky vítězství se navíc posunuli v extraligové tabulce na deváté místo, o dva body před Zlín.

„Výsledek 3:0 vypadá lehce, ale bylo to vyrovnané utkání. Líbilo se mi, jak jsme dnes skvěle hráli na ztrátu, docela dobře jsme bránili a po celý zápas jsme zůstali trpěliví. Chtěl bych pochválit celý tým, ale myslím, že hlavně oba smečaři, Suda i Sysoev, zahráli extrémně dobře. Pro nás je to velmi cenné vítězství a tři body do tabulky,“ konstatoval příbramský trenér Martin Kop.

Extraliga volejbalistů, dohrávka 15. kola:

Příbram – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:21, 25:22, 25:20)

Rozhodčí: Velinov, Dušek. Diváků: 711.

Ústí n. L.: Januzovič, Tibitanzl, Kramar, Parraguirre, Beer, Melcher, libero Kořínek – Vodvárka, Kasan.