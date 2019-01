Ústí n. L. - Dvě porážky v řadě komplikují v závěru základní části Národní basketbalové ligy ústecké plány na co nejvýhodnější postavení před další fází nejvyšší tuzemské soutěže. Po Svitavách nestačila Sluneta ani v sobotním střetnutí 20. kola na Olomoucko, které využilo domácího prostředí a vyhrálo bez větších potíží 101:79. Ústecký klub operativně sehnal posilu, na pozici 4 angažoval 203 cm vysokého Dalibora Faita z USK Praha.

Lukáš Palyza | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Olomoucko oplatilo soupeři těsnou listopadovou porážku 88:89 ze severu Čech a upevnilo si pátou příčku tabulky.

Hpsté chtěli napravit svou reputaci po hodně nevydařeném zápase s Tury (56:103), což se jim bohužel tak úplně nepodařilo. Jejich ambice dusil zejména reprezentační křídelník Lukáš Palyza, který zaznamenal 36 bodů. Nejlepším střelcem poražených byl s 19 body rozehrávač Michal Šotnar.

Domácí Hanáci, kteří hrají domácí zápasy v hale v Prostějově, vlétli do zápasu s velkou chutí a ústečtí hráči se nemohli dlouho rozehrát. Domácí toho využili a vyhráli první čtvrtinu 22:16. Ve druhém dějství se naplno rozjela jejich ostropalba a sázeli do našeho koše jednu trojku za druhou. V poločase už pak domácí vedli 55:37.

Ve druhé půli se domácí dostali do herní pohody (trojky 19/10) a hostující hráči se jen těžko chytali v obraně. Není divu, že domácí nastříleli v zápase 101 bodů, když ústecké partě opět úplně zkolabovala obrana.

Ústí dál tvoří českou kostru týmu

Budování české osy týmu pokračuje, po dlouhém jednání se vedení ústeckého klubu podařilo angažovat Dalibora Faita.

Po absolvování mládežnického programu na USK Praha, kde také poprvé okusil NBL, se tento 203 cm vysoký hráč přesunul na hostování do Jindřichova Hradce. Po sestupu Lions do druhé nejvyšší soutěže se Dalibor vrátil do USK a odtud se pak přesunul do Ústí.

„Hráč, který podepsal víceletý kontrakt, přichází na pozici 4. O Dalibora jsme měli zájem již před sezónou. On upřednostnil nabídku USK, kde nedostával tolik prostoru a došlo k ukončení jeho smlouvy. Byl jsem s Daliborem celou sezónu v kontaktu, a když se vyskytla šance ho přivézt, tak jsme po ní sáhli. Věřím, že Dalibor zapadne do naší hry a již letos si řekne o minuty,“ řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký.

NBL, 20. kolo:



Olomoucko - Sluneta Ústí nad Labem 101:79 (22:16 55:37 79:54)

Body: Palyza 36, Váňa 18, Dunans 14, Goga 11, Mikulic 10, Sehnal 6, Klepač 3, Norwa 2, Sychra 1 - Šotnar 19, Wallace 13, Šteffel 11, Svejcar 10, Houška a Pecka po 9, Wisseh 6, Maděra 2. Trojky: 28/14 - 32/9. Trestné hody: 14/11 – 19/14. Doskoky: 48 - 36. Osobní chyby: 20 - 20.