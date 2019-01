Ústí nad Labem - Zbývají dohrát poslední dvě kola. Ústí nad Labem přivítá v honbě za skupinou A1 namotivované Brno, Děčín jede do Nymburka. Následně 2. února završí základní část Národní basketbalové ligy derby severočeských rivalů.

Utkání Ústí (v oranžovém) proti Ostravě | Foto: Karel Dvořáček

Ústecká Sluneta si v sobotní domácí derniéře hodlá udobřit fanoušky výhrou, děčínští Válečníci by rádi zaskočili mistra. Všechny zápasy 21. kola se hrají v sobotu 26. ledna.

„Máme možnost odčinit před domácími fanoušky ostudné prohry z posledních dvou kol, a to by měl být náš hlavní motor a cíl,“ řekl před zápasem, který začíná na Klíši netradičně v 18 hodin, ústecký trenér Antonín Pištěcký.

„Ano, v posledním domácím zápase základní části si chceme dobrým výkonem diváky udobřit, Brno naopak hraje o postup do skupiny A1, takže to určitě nebude nic lehkého. Věřím ale, že se dokážeme vrátit k pořádné obraně a zápas, s pomocí našich fanoušků, vybojujeme,“ uvedl bývalý reprezentační pivot a nyní jeden z pilířů ústecké sestavy zkušený Pavel Houška.

Za Ústí nastoupí také dvě nová jména - český 25letý mladík Dalibor Fait a Američan Justin Martin, který působil naposledy na Islandu a je dalším testovaným hráčem, který má nahradit Stevanoviče. Zollo už tým opustil.

Velký šlágr nabídne souboj vedoucího Nymburka s Děčínem, který se v tabulce NBL dělí o druhé místo. Lídr ligy vyhrál všech devatenáct zápasů a favorit bude i tentokrát. „Víme, jak bývají těžká utkání na půdě šampióna, přesto věřím, že zabojujeme o co nejlepší výsledek a budeme konkurenceschopní celých čtyřicet minut,“ prohlásil Pavel Budínský, trenér BK Armex Děčín. „Skolit mistra by bylo ideální,“ zasnil se děčínský křídelník Šimon Ježek.



Zdroj: 2x IBC GoPRO