Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe! Jakub Salon už nebude trenérem ústeckých extraligových volejbalistů a ústní dohodu o pokračování na další sezonu na severu Čech nedodrží!

Jakub Salon (vpravo) nečekaně skončil na trenérské lavičce SKV Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

„Je to tak, oznámil nám, že se dohodl s jiným českým klubem. Nečekali jsme to, situace se zkomplikovala, ale nedá se nic dělat. Nedělal bych z toho bulvár. Okamžitě jsem oslovil čtyři adepty na pozice kouče, s kterými jednám,“ řekl Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem. Variantu, že by převzal uvolněný post sám, což se už v minulosti nejednou stalo, označil jako tu nejméně reálnou.