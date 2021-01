Chilský olympionik Vicente Parraguirre, který už kroutí na severu Čech druhou sezonu, kanadský reprezentant Lars Bornemann nebo jeden z nejlepších nahrávačů nejvyšší soutěže Luboš Bartůněk. Je jasné, o koho může být na trhu rvačka. "Žádná jména komentovat nebudu, navíc do konce sezony je daleko, ale zájem tu je. Už v minulých letech jsme často skládali před extraligou nový tým," připomněl Přikryl.

Současnou skvělou formu potvrdil černý kůň soutěže i výhrami 3:0 nad Ostravou a Benátkami, byť v sobotu podlehl ve šlágru českobudějovickému Jihostroji. „Vzhledem k vývoji a ke konci základní části byl pro nás úspěšný prodloužený víkend zásadní. V opačném případě by byly úspěchy zapomenuly. Šest bodů nás posunulo na opticky hezkou čtvrtou příčku, ale top šest ještě nemáme úplně jistou. K jistotě potřebujeme ze čtyř zápasů dva až čtyři body,“ hlásil Přikryl před šlágrem na jihu Čech.

Klubový boss je rád, že se postupně jeho hráči uzdravují. „Vrací se univerzálové, pomohl nám Kramar. Ostatní hráči ukazují velké sebevědomí, které se projevilo v mazáckou koncovkou s Ostravou a při téměř exhibici proti Zlínu. To jsou pozitiva, která by nám měla do play off rovněž pomoci.“

Skončit v šestce? To by byl úspěch jako hrom. „Naposledy se nám takhle vedlo před deseti lety za éry Habra, Moníka, Bicana. Snad se vrátíme do hezčích časů.“

Návratem do reality sice byla jasná porážka 0:3 v Českých Budějovicích, přesto to má družina Lubomíra Vašiny ve svých rukou. „Teď máme doma Prahu, čeká nás ještě Kladno a Beskydy… Máme to ve vlastních rukou, ale musíme bodovat."

Manažer lituje, že do haly nemohou diváci. „Bylo by plno. Snad třeba v březnu, dubnu. To jen přání, které mám v koutku duše,“ dodal Přikryl.

Nejbližší duel čeká jeho celek ve čtvrtek na domácí palubovce, od 17.10 vyzve Ústí v přímém přenosu České televize v souboji o čtvrtou příčku Lvy Praha.