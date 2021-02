Svěřenci trenéra Lubomíra Vašiny, kteří skončili v základní části extraligy na senzačním pátém místě, se neztratili ani v Českém poháru. Severočeši si ve čtvrtfinále připsali cenný skalp loňského finalisty z Kladna, kterého vyřadili v pětisetové bitvě. Pohárová cesta Ústí skončila v semifinále na domácím Karlovarsku. I přes porážku 0:3 a vyřazení opouštěli Ústečané karlovarskou „bublinu“ se vztyčenou hlavou.

„Nejsme úplně zklamaní. To, že jsme si mohli zahrát s Vary je pro nás dobrá zkušenost,“ přiznal kapitán Luboš Bartůněk. „Vary vyhrály díky Wiesemu, díky nikomu jinému. On neskutečně podával. Myslím si, že herně i v obraně jsme na tom byli stejně, možná i lepší.“

Stejné pocity měl i ústecký kouč Vašina. „Možná to vyzní špatně, ale my jsme rádi za každé takovéhle utkání. Pro nás je přínosem hrát s takovým soupeřem,“ svěřil se na webu cvf.cz. „Dlouho jsem neviděl takový tlak od soupeře na podání a myslím si, že ani dlouho neuvidím. Začátky setů rozhodoval Wiese, který udělal ten zásadní náskok. Ostatní byli na velmi vysoké úrovni.“

Vašina ale vyzdvihl i výkon svých svěřenců hlavně v obraně. „Pro mě byla radost vidět některé naše obranné zákroky. Myslím si, že jsme i dost ublokovali. Bylo to o podání Varů, které rozhodlo.“

Severočeskou partu, který prožívá jednoznačně nejlepší sezonu za posledních deset let, se teď chystá na start play-off. Ve čtvrtfinále narazí na pražské Lvi, kterým v obou vzájemných zápasech v základní části podlehla. „Bude to náročné. Praha se netají medailovými ambicemi. My do play-off nastupuje s tím, že chceme nechat na hřišti to nejlepší. Teď to teprve začíná, jde do tuhého. Chceme potvrdit naše dosavadní výsledky,“ řekl zkušený blokař Marek Beer.