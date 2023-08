Šest skvělých bitev, včetně zápasů české florbalové reprezentace, uvidí v rámci letošního ročníku Euro Floorball Tour ústecké Sportcentrum Sluneta.

České florbalistky oslavují vstřelený gól na světovém šampionátu ve Švédsku. | Foto: IFF

O prvním zářijovém víkendu dorazí, krom Češek, které budou v plné sestavě, také Finky, Švýcarky a Švédky. „Očekávám, že to budou kvalitní a velmi ofenzivní zápasy. Zároveň to bude i zajímavá taktická bitva. Nikdo nebude chtít na posledních akcích před mistrovstvím světa odtajňovat své žolíky a největší zbraně. Zároveň všichni přijedou v té nejlepší možné sestavě a k vidění tak bude to nejlepší, co světová špička nabízí,“ říká jedna z největších opor českého týmu Martina Řepková, která nedávno vyměnila ve Švýcarsku Chur za Zug.

Stejný turnaj hostila země v srdci Evropy naposledy v roce 2019, domácí florbalistky tenkrát uhrály mimo jiné velmi cennou remízu s hegemonkami ze Švédska. Pro představu je to asi jako kdyby fotbalová reprezentace porazila Brazílii.

To je jízda! Štětí si užívá skvělou atmosféru i vítěznou vlnu

Na české fanoušky a jejich podporu se těší i Řepková. „Je to vždycky svátek, ať už se jedná o EFT nebo další mezinárodní akce. Doufám, že přijde co nejvíc lidí, aby nás podpořili. Přeci jen to bude poslední domácí akce před odletem na mistrovství světa,“ připomíná odchovankyně florbalu v Novém Strašecí u Kladna prosincový vrchol sezony v exotické destinaci.

V české nominaci nechybí nejlepší florbalistka planety z roku 2020 Eliška Krupnová či Denisa Ratajová, jež se stala historicky první Češkou, která si zahrála ve všech čtyřech nejlepších soutěžích na světě. Mezi tyčemi se představí reprezentační jednička Jana Christianová, která v lednu obhájila titul nejlepší gólmanky světa. Záda jí bude krýt Monika Šolleová, která byla vyhlášena nejlepší brankářkou juniorského mistrovství světa, kde Češky získaly stříbrnou medaili. Vicemistryň světa je v sestavě hned šest, a to včetně Anny Brucháčkové, která je dosud jedinou českou florbalistkou, které se povedlo vsítit hattrick ve finále mistrovství světa.

Bitva jako o život: Teplice - Sparta 1:1. Na Stínadlech bouřilo 15 841 diváků

Jedna z největších sportovních akcí podzimu v Ústí nad Labem nabídne divákům kromě špičkového florbalu také bohatý doprovodný program, a to jak v hale, tak v jejím okolí. Spolupořádající klub Florbal Ústí si v koordinaci s organizátory připravil celou řadu aktivit. Turnaj EFT je tak ideálním místem nejen pro sportovní fajnšmekry, ale i například pro rodiny s dětmi, které si mohou u haly užít kopec zábavy. V sobotu navíc přímo před halou proběhne poslední turnaj letní série Street Floorball League.

Ústí bude zkrátka žít florbalem. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal. České florbalistky zahájí turnaj v pátek 1. září v 19.00 bitvou s Finskem, v sobotu ve stejný čas narazí na Švýcarsko a v neděli od 15.30 jej uzavřou bitvou s devítinásobnými mistryněmi světa.

Zdroj: Český florbal

#clanek|7857535#

Nominace reprezentace žen na turnaj EFT

Brankářky: Jana Christianová (Florbal Chodov), Monika Šolleová (Tatran Střešovice).

Obránkyně: Vendula Beránková (Piranha Chur, Švýc.), Nela Jiráková (Endre IF, Švéd.), Markéta Lenfeldová, Šárka Staňková (obě 1. SC Vítkovice), Michaela Mechlová (SB-Pro, Fin.), Magdaléna Plášková (Florbal Chodov), Ivana Šupáková (Zug United, Švýc.).

Útočnice: Anna Brucháčková (Bulldogs Brno), Eliška Chudá (Florbal Chodov), Radka Korbelářová (Tatran Střešovice), Vanessa Rebecca Keprtová (KAIS Mora, Švéd.), Eliška Krupnová (Pixbo Wallenstam, Švéd.), Michaela Kubečková, Vendula Maroszová (obě 1. SC Vítkovice), Denisa Ratajová, Martina Řepková (obě Zug United, Švýc.), Karolína Suchá (Täby FC, Švéd.), Eliška Trojánková (obě Piranha Chur, Švýc.).



Rozpis zápasů

Pátek 1. září

16.00 Švýcarsko – Švédsko

19.00 Česko – Finsko

Sobota 2. září

15.30 Švédsko – Finsko

19.00 Česko – Švýcarsko

Neděle 3. září

12.00 Finsko – Švýcarsko

15.30 Česko – Švédsko

*Časy zápasů se můžou změnit v závislosti na TV