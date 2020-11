„Někteří letití sponzoři se rozhodli, že nás už nebudou podporovat, ale není to pro nás likvidační. Hráčům nemusíme krátit výplatu ani je propouštět,“ říká šéf SKV Miroslav Přikryl.

Jak se pandemie podepsala na finanční stránce ústeckého klubu?

Počítáme s tím, že veřejné zdroje budou od příštího roku významně menší. Zatím nevíme o kolik, ten finanční dopad ještě nedokážeme specifikovat. Ale předpokládám, že nás to nezlikviduje. Kdyby se ale tok peněz od svazu, kraje a města úplně zastavil, tak v tom případě by to znamenalo krach. To bychom nebyli schopni pokračovat dál. Jsme totiž výrazně závislí na podpoře ze strany municipality. Nepředpokládám však, že by k tomu mohlo dojít.

A co se týče sponzorů?

Tady zaznamenávám určitý ústup. Někteří sponzoři už před letošní sezonou neobnovili spolupráci a většina ji pozastavila až do doby, než se jejich firmy stabilizují a budou mít jasno, co se stane s ekonomikou. Slíbili jsme si, že jednání obnovíme do konce roku. Našli se i letití sponzoři, kteří řekli, že volejbal už nebudou dál podporovat. Ale to pro nás nejsou likvidační partneři, na nich naše činnost neztroskotá. Příští rok ale budeme muset sáhnout k úsporným opatřením.

Museli jste už teď začít šetřit na platech hráčů nebo dokonce někomu vypovědět smlouvu? V některých volejbalových klubech se propouští…

U nás hráči, ani cizinci, nemají vysoké výplaty. Peníze se pohybují v únosné míře, ne významně nad průměrným českým platem. Nejsou to extrémní platy, že bychom museli propouštět. Tým jsem uklidnil tím, že počítáme s kompenzací, která byla slíbena přes Národní sportovní agenturu. Hráčům jsem jasně řekl, že pokud stát kluby podrží, tak jim nebudeme krátit odměny nebo je propouštět. Slíbil jsem jim nějakou stabilitu a chci to dodržet.

Takže hráči dostávají výplatu jako by sezona normálně běžela, jen nemají bonusy za vyhrané zápasy?

Ano, základní plat jim běží dál, jen nedostávají odměny a prémie za zápasy. Rozhodně bych se nechtěl dočkat toho, že bych musel na začátku příštího roku hráče propouštět. To by důvěryhodnost klubu spadla na nulu.

Co říkáte na zastavení sportovního dění v Česku?

Opatření vláda zavedla necitlivě. Nemyslím si, že by z našeho prostředí vzešla nějaká hrozba, o tom jsem přesvědčený. Bohužel to musíme respektovat. Na vládu vyvíjíme aktivitu a tlak přes volejbalový svaz v koordinaci s basketbalovým a házenkářským svazem, aby pravidla změnila.

Vláda v pondělí povolila trénink profesionálů v halách a obnovila soutěže napříč sporty schopných splnit hygienické podmínky včetně pravidelného testování…

Na to jsme netrpělivě čekali. Většina hráčů se sice rozjela do svých bydlišť po celé republice, ale domluvili jsme se, že na změnu okamžitě zareagujeme a všichni se sjedeme do Ústí a nastoupíme do tréninkového procesu, abychom se mohli začít společně připravovat. Bude to chtít tak týden až deset dní na restart. Preferuji ale to, abychom začali hrát, i když nebudeme stoprocentně připravení. Čím dřív se začne, tím líp. Je totiž docela možné, že se ten lockdown zopakuje na začátku příštího roku…

Sezonu máte skvěle rozjetou, jste na třetím místě. Bojíte se, že vás ta dlouhá pauza vykolejí?

To je sportovní pech. Měli jsme dobře našlápnuto. Tým si sedl, psychicky, morálně, chemie funguje. Když se vyhrává, je euforie, takže ta přestávka nepřišla vhod. Výkony nám dávaly optimismus do sezony. Nedokážu říct, jak rychle se tým vrátí na tu vlnu, jestli se tam vůbec vrátí. Bude to ještě horší než před začátkem sezony, kdy jsme byli z přípravných turnajů a zápasů sehranější.