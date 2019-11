„Jde o projekt Florbal do škol, což je náborová akce pro školy, s nimiž kluby spolupracují,“ objasnil za ústecký klub Jiří Horák. „Žáci pak dostanou lístky zdarma a celé třídy jdou podpořit svůj tým, proto se musí hrát ve všední den dopoledne,“ vysvětlil nezvyklý čas zápasu.

I proto sledovala zápas rekordní návštěva 556 diváků. Ti mohli odcházet spokojení, Ústí totiž podlehlo domácímu celku jasně 2:8. „Jeli jsme tam už v pondělí večer a přespali tam, většinu hráčů máme ve studentském věku, ti to mají v rámci individuálního plánu, zařídili si to i směnaři. Až na pár výjimek jsme tedy byli kompletní,“ utnul Horák spekulace, že by za debakl mohl fakt, že se hrálo v úterý dopoledne.

Ústečtí florbalisté si stejný projekt vyzkouší před domácím publikem v pátek 10. ledna v 9.30. V tabulce I. ligy zůstávají po 10 kolech Karlovy Vary lídrem, Ústí je osmé.

Florbal, I. liga mužů:

Karlovy Vary – Florbal Ústí 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Branky: 7. Nicklas, 10. Zavadil, 15. Zavadil, 27. Klápa, 30. Klápa, 44. Klápa, 54.Vašíček, 58. Nicklas – 14. Vavruška, 58. Beneš.

Rozhodčí: Jelínek, Novák. Vyloučení: 2:4. Využití: 3:0. Diváci: 556.