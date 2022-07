S atletikou začínala kvůli staršímu bráchovi. „Jemu bylo deset. A rodiče nevěděli, co se mnou, a tak přemluvili trenérku, aby mě taky vzala,“ vzpomíná diskařka Natálie Fišerová, stříbrná medailistka z Evropského olympijského festivalu mládeže v Banské Bystrici. „Vůbec jsem to nečekala, dokonce jsem nečekala ani to, že se probojuju do finále. Jsem strašně nadšená i z toho, jak mě podporoval olympijský tým. Bylo mi do breku.“