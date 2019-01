Ústí nad Labem - Futsalisté ústeckého Rapidu nezvládli ani druhý letošní druholigový šlágr na palubovce soupeře. V Jablonci prohráli v přestřelce 9:8, popravily je především standardní situace.

Rapid Ústí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Strhující utkání nabralo parádní tempo už od úvodních minut. Šance střídala šanci, Rapid si nakonec vypracoval vedení 3:0. Díky několika hloupým brankám ale nechal soupeře do poločasu dotáhnout na rozdíl jednoho gólu, což bylo nakonec podle předsedy klubu Matěje Čapka rozhodující.

„Jeden gól jsme dostali z nepřímého kopu, jelikož jsme nestihli včas rozehrát,“ vypíchl konkrétní moment. „Tím, že jsme soupeře nechali dotáhnout, jsme ho pustili do hry. Oni vycítili šanci, výsledek otočili a my už ve druhé půli jen dotahovali,“ litoval Čapek.

„Srazily nás především standardky, které hrál Jablonec velice jednoduše, ale účelně. Dostali jsme z nich pět nebo šest gólů a nedokázali jsme se s tím vypořádat,“ hledal hlavní příčiny neúspěchu.

Rapid tak zaknihoval třetí letošní porážku, která podle Čapka dost možná ukončila naděje Rapidu na postup do nejvyšší soutěže. „Vytyčený cíl to nebyl, ale chtěli jsme se o to pokusit. Kladno ale asi tolik bodů ztrácet nebude. O to víc nás tato porážka mrzí.“

Rapid tak klesl na čtvrtou příčku tabulky, v příštím kole vyzve v neděli ve 12.30 ve Sportcentru Sluneta pražské Wizards, kteří jsou momentálně desátí.