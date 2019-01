Ústecko - I letos vyhlásíme Nejúspěšnější sportovce Ústecka za rok 2018. Přinášíme přehled nominovaných sportovců, jejich úspěchů a také návod, jakým způsobem lze v anketě hlasovat.

Vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 v Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Pech Karel

Jednotlivci - dospělí

Petr Bartůněk – Ústecká akademie plaveckých sportů (UAPS)

1. místo MČR na 50m prsa (zima) a 2.místo MČR 50m prsa (léto), po úspěšné 20leté kariéře ukončil sportovní činnost.

Jan Bláha – SC Blades Ústí n.L.

23let, quaterback, byl hlavním tahounem týmu v průběhu celého jara a dovedl tým k vysněnému Silver Bowlu a postupu do Bitters ligy. Na podzim nastoupil ze reprezentaci ČR ve Three Nation Cap na pozici vůdčí pozice QB proti Slovensku a Maďarsku. Svými výkony oslnil skauty z celé Evropy.

Fabiana Bytyqi – SES-Boxing-Team Czech Republic

nedávno 23 letá boxerka s přezdívkou Andělská pěst zaznamenala v roce 2018 další úspěchy, tím největším je titul mistryně světa organizace WBC

Daniel Drábek – Sport Union Ústí n. L., karate

1. místo MČR kumite 60 kg, 1. místo MČR U21 kumite 60 kg, 1. místo místo mezinárodní VC Ostravy kumite 60 kg, 2. a 3. místo mezinárodní Grand Prix Polska Bielska Biela kumite 60 kg, místo mezinárodní VC Ostravy kumite 65 kg, 1. místo mezinárodní Arawaza Cup Halle SRN kumite 60 kg, 3. místo mezinárodní Arawaza Cup Halle SRN kumite U 21 60 kg, 1. místo mezinárodní Leipzig Open SRN kumite U 21 60 kg, 3. místo mezinárodní Leizig Open SRN kumite sen.60 kg, člen reprezentace ČR s nominací na ME 2019 v Dánsku.

Tak jsme vyhlašovali sportovce Ústecka loni:

a tak předloni:

Jakub Kolstrunk – Florbal Ústí n.L.

21 let, zlatá medaile z akademického MS ve Wroclavi v červnu 2018, druhý nejproduktivnější hráč týmu se 41 body ve 39 utkání.

Filip Kramár – SK Volejbal Ústí n.L.

kapitán družstva hrající Extraligu ČR. Nejužitečnější a nejvíce bodující hráč uplynulé sezóny v celé Extralize ČR.

Dominik Nechyba – Sport Unionu Ústí n.L., karate

3. místo MČR kumite 84 kg a 1.místo MČR U21 kumite 84 kg, člen reprezentace ČR s nominací na ME 2019 v Dánsku.

Petr Novák – SKP Sever Ústí n.L., box

1.místo MČR do 64kg, 2.místo mezinárodní turnaj Grand Prix Ústí n.L. 64kg, 2.místo mezinárodní turnaj Eindhoven 64 kg, účastník ME 2012 a MEU.

Ladislav Pecka – Sluneta Ústí n. L., basketbal

tahoun A týmu, účastník All Stars Game, několikrát nejužitečnější hráč měsíce

Artur Adrian Szachbazian – SKP Sever Ústí n.L., box

1.místo MČR do 60kg, 2.místo mezinárodní turnaj Grand Prix Ústí n.L. 60kg, 2.místo mezinárodní turnaj Eindhoven 60 kg, účastník ME 2012 a MEU.

Matěj Ščerba – Athletic clubu Ústí n.L., atletika

3.místo MČR ve skoku o tyči, 2.místo MČR do 22 let ve skoku o tyči a 3.místo MČR do 22 let v dálce, drží rekord Ústí n.L. v dálce 728 cm.

Daniel Vrdlovec – HC Slovan Ústí n.L, lední hokej

patřil mezi nejproduktivnější hráče 1. ligy, v závěru sezóny odešel do Karlových Varů, kterým pomohl v postupu do nejvyšší soutěže.

Martin Jindráček – FK Ústí n.L., fotbal

Devětadvacetiletý útočník prožil zejména povedený podzim, pěti brankami v sedmi zápasech pomohl Armě ke skvělému úvodu ve FNL, později po něm sáhly ligové Teplice

Jednotlivci - mládež

Daniel Bartoška – TJ Chemička-odd. rychlostní kanoistiky

14letý závodník, 3.místo MČR žactva na K4 500m a 4. místo na K1 500m.

Dominik Beneš – Florbal Ústí n.L., florbal

člen juniorské reprezentace do 19 let, v sezóně 2017/2018 byl vyhlášen 3. nejlepším juniorem v ČR. V loňské sezóně v 52 utkání si připsal obdivuhodných 186 kanadských bodů. I když byl v minulé sezóně ještě dorostenec, tak v juniorské soutěži byl nejproduktivnějším hráčem ligy. Se svým týmem dorostenců získal titul vicemistra ČR

Karolína Běloubková – AC Ústí n.L., atletika

4.místo MČR v pětiboji mladších žákyň

Samuel Bím – FK Ústí nad Labem-mládež, fotbal

14letý hráč, nominace do výběru FUTURE U15 České republiky, člen širších výběrů reprezentačního týmu ČR U15.

Jan David – BK Sluneta Ústí n.L., basketbal

12 let, jedna z opor několika mládežnických výběrů Slunety. Nastupuje i ve starších kategoriích

Martin Drábek – Sport Unionu Ústí n. L., karate

1.místo MČR v kumite dorostu do 55 kg a v kumite družstev juniorů, 1.místo mezinárodní VC Ostravy kumite 65 kg a 1.místo kumite Open, 1.místo EURO GRAN PRIX Plzeň kumite 55 kg, 1.místo mezinárodní VC Bratislavy kumite 52 kg, 1.místo mezinárodní ARAWAZA Cup Halle SRN kumite dorost 52 kg, 3.místo mezinárodní ARAWAZA Cup Halle SRN junioři 55 kg, vítěz 3 kol Národních pohárů ČR v kumite dorostu, juniorů, člen reprezentace ČR s nominací na ME 2019 v Dánsku.

Filip Dümont – SKP Sever Ústí n.L., box

1.místo MČR juniorů +91 kg

Daniel Oskar Hozák – SKP Sever Ústí n.L, běh na lyžích

2 x 1.místo MČR dorostu U15 (7km a 5km klasicky) 2x 2.místo MČR dorostu (7km a 10km volně), celkový vítěz Českého poháru (3 x 1.místo, 1 x 2.místo, 1 x 3.místo)

Iva Kovaříková – Bicykl team Ústí n.L., horská kola MTB

12letá žákyně, 1.místo MČR žactva, 1.místo ČP žactva (3 x 1.místo, 1 x 2.místo, 1 x 5.místo, 1 x 8.místo).

Vilém Kukačka – TJ Chemička-odd. rychlostní kanoistiky

18letý závodník, člen juniorského reprezentačního družstva ČR a SpS ČR. 2. místo v Českém poháru v kategorii K1 juniorů, 1. místo MSJ (Plovdiv) na K4 500m a 2 místo na K2 1000m, 2. místo MEJ (Auronzo) na K2 1000m, 1. místo MČR na K2 5km, 1.místo na K2 1000m a 3. místo K4 500m jři + muži.

Daryna Nabojčenko – UAPS, plavání

16letá závodnice, 1.místo MČR ženy 50m znak, 1.místo MČR dorostu 50m znak, 3 x 2.místo MČR dorostu (50m VZ, 100m VZ, 50m motýlek) a 3.místo MČR ženy 50m VZ

Jan Šídlo – SK Volejbal, Ústí n.L., volejbal

hráč hrající kadetskou extraligu (kapitán) a 1. ligu juniorů. Talentovaný hráč, který je již i na soupisce mužů hrající Extraligu ČR.

Vít Vohryzka – TJ Chemička-odd. rychlostní kanoistiky

17letý závodník, 3 x 3. místo MČR juniorů na K1 1000m, 3 místo na K1 500m a 3. místo na K2 500m, závod Olympijských nadějí Poznaň 4. místo na K4 500m a 7. místo na K4 1000m, člen juniorského reprezentačního družstva ČR.

Šimon Koblížek – SBR TT Ústí n. L.

18 let, aquatlon, 3. místo na MS juniorů v Dánsku, 10. místo na ME, 3. místo na Českém poháru Juniorů a 2. místo na MČR juniorů

Schleiferová Aneta – Kamura Ryu Shotokan, karate

2. místo M ČR FSKa 2018- kata st. žákyně, 1. místo M ČR FSKA 2018-kata tým žákyně

Hloušková Jana – Kamura Ryu Shotokan, karate

1. místo- M ČR FSKa 2018- kata tým žákyně, 1. místo kata družstvo žákyně-národní pohár 2018- 2. kolo 2. místo -kata jednotlivci -národní pohár žactva 2018- 2.kolo

Kolektiv - dospělí

AC Ústí n. L.

atleti, kteří vyhráli 1. ligu a skončili 4. v baráži o extraligu

Sluneta Ústí nad Labem

basketbalisté Ústí prožili skvělý závěr loňské sezóny, ze sedmého místa po základní části trápili ve čtvrtfinále giganta z Pardubic, rozhodovat musel až sedmý duel, v němž nakonec Ústí padlo

Elba DDM Ústí n. L.

hokejbalisté Elby hrají stabilně extraligu, v loňském play-off však prožili zklamání, ve čtvrtfinále nezvládli rozhodující pátý duel v domácím prostředí s Pardubicemi a sezóna jim tak skončila už po prvním kole vyřazovacích bojů

FK Ústí n. L.

Rok 2018 měli skvělý, v domácím prostředí našli pouze jediného přemožitele (v předposledním duelu roku Hradec Králové), jinak spanilou jízdou na jaře zachránili příslušnost ve FNL, letos jsou zatím po podzimu šestí

Florbal Ústí

premiérová účast v superlize mužů, 5. místo na mezinárodním turnaji Latvian Open 2018

HC Slovan Ústí n. L.

pravidelný účastník druhé nejvyšší hokejové soutěže, v loňské sezóně ovšem bez play-off, ani letošní sezóna se zatím příliš nepovedla, Ústí je v ní zatím předposlední

SC Blades Ústí n. L. – americký fotbal

tým v letošním roce opanoval 2. ligu České asociace amerického fotbalu a v červnu vyhrál tzv. Silver Bowl. Díky tomuto titulu si Blades zasloužili postup do nevyšší soutěže amerického fotbalu - Bitters ligy, což je po sedmi letech existence klubu obrovský úspěch.

SK Volejbal Ústí n. L. – volejbal

účastník Extraligy ČR. V minulé sezóně se probojoval po dlouhé přestávce do závěrečného Play-off a v letošním ročníku měl famózní začátek soutěže, kdy tři týdny vedl překvapivě Extraligovou tabulku.

TJ Chemička Ústí n. L.

stabilní účastník 2. ligy házené mužů, letos sází především na mladé odchovance

TJ Spartak Ústí n. L.

stabilní účastník 2. ligy házené žen

Ústecká akademi plaveckých sportů (ÚAPS)

muži obsadili v extralize družstev ČR v plavání celkové 4.místo (z 90 družstev), což je historický úspěch družstva mužů ústeckého plavání.

Kolektiv - mládež

AC Ústí n. L. mladší žáci

atletika, vítěz krajského přeboru družstev ve své kategorii

BK Sluneta Ústí n. L. - U13 chlapci

3. místo v národním finále 2018.

FK Ústí n. L. - mládež U12

kolektiv 11 – 12letých fotbalistů, 1. místo po podzimní části České ligy žáků – mj. porážka Teplic v derby v poměru 16:1; rekordní výhra v soutěži – 38:1 nad Vyšehradem. Třebíč open – 2. místo za Sportingem Lisabon (prohra 2:3); Ondrášovka cup (mistrovství ČR) – 3. místo; Turnaj Düsseldorf – 3. místo (výhry nad Hellasem Verona, Brondby Kodaň, Austrie Vídeň, Deportivo La Coruňa); výhra v přátelském utkání nad Mnichovem 1860 4:3; Teekanee cup – 1. místo… Herní soustředění Anglie – výsledky: výhra nad Liverpoolem 6:4 a Fulhamem 18:12, prohra s Newcastlem 3:5

Florbal Ústí dorost

vicemistr ČR ve své kategorii, v loňské sezoně 4 hráči dorosteneckého týmu oblékli dres juniorské reprezentace, 3. místo na mezinárodním turnaji Czech Open.

HC Slovan Ústí n. L. junioři

vítěz Regionální ligy juniorů, účast v baráži o extraligu.

SK Volejbal Ústí n. L. kadeti

kadeti SK Volejbal Ú.n.L hrající dlouhodobě Extraligu ČR.

TJ Chemička - rychlostní kanoistika, K2 Kukačková-Schořová

14leté závodnice Chemičky v rychlostní kanoistice, 3. místo MČR žactva na K2 500 m a na K4 500m.

UAPS, plavecká štafeta dorostenců

Ouředník, Sobotka, Janeček, Sukhanov, Čermák získala na MČR dorostu 2 x 1.místo (4 x 50m PZ, 4 x 50m VZ – dorost.rekord) a 1 x 2.místo (4 x 100m VZ).

UAPS, plavecká štafeta žactva

mixová štafeta ÚAPS ve složení Kořánová, Budínská, Starý, Hromas a Holka získala 3 x 1.místo MČR žactva (4 x 50m PZ zima, 4 x 50m VZ, 4 x 50m PZ léto) a 2.místo MČR žactva (4 x 50m VZ).

Kamura Ryu Shotokan – karate, kata družstvo žáci

Toman, Hmilánský ,Macek – 3.místo M ČR 2018-kata tým žáci, 2. místo-M ČR FSKa 2018

Kamura Ryu Shotokan – karate, kata družstvo žákyně

Schleiferová, Hloušková, Kolankiewiczová – 1. místo M ČR FSKa 2018, 1. místo - národní pohár žactva 2018 - 2.kolo

Masters (veteráni)

Václav Kapička a Oldřich Koza

beachvolejbal za SK Volejbal Ústí nad Labem, účastníci Světových her 2018 v Malajsii, kde vybojovali první místo ve všech vypsaných kategoriích, společně ovládli dvojice mužů, byli součástí také zlaté čtveřice v mixu, Koza ovládl s Proninovou i mix dvojic (Kapička skončil s Pokornou v téže kategorii na 4. místě)

Václav Panocha – AC Ústí n.L.

2. místo MČR ve vrhačském víceboji v kategorii nad 60 let

Trenér

Roman Eckert, Petr Thiel

úspěšná trenérské dvojice Ústecké akademie plaveckých sportů, svěřenci získali 66 medailí z MČR – 16 x titul mistra ČR, 22 x 2.místo, 28 x 3. místo a celkové 4. místo v extraliga plavání družstev.

Antonín Pištěcký

trenér ústeckých basketbalistů, který i v uplynulé sezóně dotáhl Slunetu do play-off, v ní Ústí nebývale trápilo pardubického favorita, v první polovině letošní sezóny držel Slunetu v horní polovině tabulky

Aleš Křeček

trenér fotbalistů Ústí, který během roku 2018 prohrál v domácím prostředí jediné utkání, na jaře zachránil Armu ve FNL, po podzimu s ní okupuje 6. místo, za srpen obdržel titul Trenér měsíce srpna ve FNL

Martin Dlouhý

hrající trenér futsalistů Rapidu, legenda českého futsalu, rekordman v počtu startů i gólů za reprezentaci

Jakub Salon

trenér mužů extraligových volejbalistů SK Volejbal Ústí n.L. patří k nastupující mladé generací nadějných trenérů. Se svým týmem vedl tři týdny extraligovou tabulku.

Petr Šolc

trenér rychlostní kanoistiky v oddíle TJ Chemičky Ústí, trenérské práci s mládeží se věnuje v oddíle kanoistiky již 37let, oddíl rychlostní kanoistiky patří pod jeho vedením již dlouhodobě k předním oddílům v ČR. V roce 2018 na MČR oddílů mládeže získal oddíl 8. místo.

V letošní roce dovedl svého svěřence Viléma Kukačku ke dvěma stříbrným medailím na K2 1000m na juniorském Mistrovství Evropy i světa a k titulu juniorského Mistra světa na čtyřkajaku na trati 500m ,

Marek Vojta

trenér dorostu klubu Florbal Ústí, asistent trenéra juniorské reprezentace, člen scouting týmu pro národní tým na MS mužů, vicemistr ČR s dorosteneckou kategorií.

Handicapovaní sportovci

Miloslav Malý – VK Paprsek Ústí n.L., mentálně postižený sportovec

držitel českého rekordu v jízdě na veslařském trenažeru, první místo na MČR na 4+ čtyřka s kormidelníkem

Jaroslav Černý, Jiří Kratochvíl

VK Paprsek Ústí n. L., vozíčkáři – dvakrát 1. místo na MČR ve dvojskitu

Nejúspěšnější sportovec Ústecka roku 2018 Hlasování- o konečném pořadí rozhoduje hlasování čtenářů, novinářů, sportovních jednot a klubů a ČUS

- čtenáři hlasují pouze pomocí hlasovacích kupónů v tištěných vydáních Deníku, platí pouze originální kupóny, každý čtenář má jeden hlas

Kategorie- hlasuje se v sedmi kategoriích (viz kupón), vítěz ankety čtenářů bude zároveň vítězem kategorie Hvězda Deníku

Termíny a vyhlášení- zveřejnění nominace – 15. ledna 2019

- hlasování čtenářů – 15. – 29. ledna 2019

- vyhlášení – 11. února 2019, Národní dům Ústí n. L.

- lístky na vyhlášení budou od 5. února zdarma k dispozici v redakci Ústeckého deníku