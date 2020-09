„Asociace ligových klubů i celá NBL si od zavedení IRS slibují zpřesnění některých výroků, protože basket je velice rychlá hra, a nejlepší basketbalové soutěže už video využívají. Je tak skvělé, že bude i v naší lize, kterou to zatraktivní, a možná v ní i o něco ubude vášní,“ řekl generální manažer klubu z Děčína Lukáš Houser, který byl za klubovou asociaci koordinátorem celého projektu.

Video už rozhodčí použili při prvním finále Alpe Adria Cupu právě v Děčíně, kdy sudí po prostudování sporné situace změnili svůj verdikt.

Ve všech dvanácti ligových halách bude celkem sedm kamer. Instalace, seřízení systému a zaškolení personálu klubů trvalo zhruba pět měsíců. Náklady na pořízení celého systému včetně kamer do každé haly vyšly na více než 7 milionů korun. „Video zaštiťoval svaz, tuším, že to byla investice v řádu 500 až 600 tisíc na klub. Věřím, že to je krok kupředu, který pomůže sudím v lepším rozhodování a ještě více zkvalitní náš sport,“ řekl GM Ústí Tomáš Hrubý.