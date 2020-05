Vztek, naštvání, následně lítost. Ústečtí basketbalisté prožívali možná nejlepší sezónu za poslední dekády, reálně se rýsoval sen konečně se probojovat do vytouženého semifinále. Pak ale přišla pandemie koronaviru, která sezónu ukončila. „Mrzí mě ztráta možnosti dát všem lidem, kteří nám fandili, odměnu v podobě historického úspěchu. Ta parta, která se tu sešla, byla neuvěřitelná,“ zalitoval trenér Antonín Pištěcký.

„Chtěl bych jim poslat velké díky. Od srdce si vážím všech, kteří nás podporovali jakoukoliv formou. Spousta lidí bere některé věci v životě automaticky, ale tak to nefunguje. Troufnu si slíbit za celý klub, že uděláme maximum pro to, abychom se příští rok v březnu nacházeli na stejných pozicích, a dokázali je proměnit v dosažení našich předsezónních cílů,“ poslal fanouškům jasný vzkaz.

Omezení kvůli koronaviru trvala déle než měsíc. Byl jste někdy tak dlouho bez basketbalu?

Nemyslím si. Je pravda, že v létě bývá červenec volnější. Nicméně konkrétně během tohoto měsíce trávím hodně času při výběru cizinců, takže tohle „basketbalové prázdno“ jsem zažil asi prvně.

Jak to snášela manželka? Nebyl jste na zabití?

Nevím, jak hráči – zatím se snad nikdo nerozvádí (smích). My to doma zvládali slušně. Je pravda, že když člověk slyšel nějaký ten vtip na toto téma, tak se zasmál, řekl si : „To máme stejné“.

Co dělá člověk, který žije většinu roku basketbalem, v takto dlouhém „volnu“?

Upřímně? Byl jsem táta v sukni. Máme tříletého kluka, školky byly zavřené, manželka pracovala, a tak jsme si doma obrátili role. Jak už jsem v jednom rozhovoru říkal – respekt všem ženám na mateřské dovolené a všem učitelkám ve školce. Na druhou stranu bylo fajn, že jsem mohl rodině vrátit, co jim během sezóny beru.

Viděl jsem fotku s rouškami od Slunety, účastníte se i dalších klubových výzev? Třeba cesty kolem světa?

Cesty kolem světa? Ano, myslím, že jsem se synem za tu dobu nachodil po lesích a parcích miliony kilometrů (smích).

A co projekt ČBF „Vrátím se lepší“? Doporučil jste ho třeba hráčům?

Tento projekt je parádní a je jedině dobře, že s tím ČBF přišla. V dnešní době jich jsou na internetu desítky, ne-li stovky. Kdo má možnost se hýbat a chce, má řadu vodítek.

Jaký měli hráči během omezení režim?

Byli jsme v kontaktu. Každý týden jsme si volali a řešili individuální možnosti každého z nich. K tomu byl pak vždy přizpůsoben následující program. Abych byl upřímný, na toto téma jsme se hodně bavili i s jinými trenéry a postupně jsme měnili názor. Na začátku jsme chtěli všechny hráče udržet v kondici s tím, že se za dva týdny sejdeme a pojedeme dál. Pak už to bylo trošku jinak. Najednou to byl měsíc a nikdo nevěděl, kdy ta doba skončí…

Takže jste už začal plánovat spíše letní přípravu a tento ročník definitivně odpískal?

Tak to mě ani omylem nenapadlo. Já stále doufal, že v jistém úsporném režimu pojedeme již od května. Měl jsem to tak zkrátka nastavené, ačkoliv jsem se samozřejmě mohl mýlit. Je ale jisté, že příprava na novou sezónu se ponese v jiném rytmu, než jsme byli zvyklí.

Pojďme ještě krátce k té minulé. Jak se dá předčasně skončená sezóna hodnotit? Umístění bylo skvělé, jenže k ničemu…

Na tuto otázku bych před měsícem a půl odpověděl jinak. Tehdy převažovalo obrovské zklamání a vztek z nedokončení skvěle rozehrané sezóny. Dnes to mám tak, že mě mrzí ztráta možnosti dát Slunetě a všem lidem, kteří nás podporovali, odměnu v podobě historického úspěchu. Parta lidí, která se tu sešla, byla neskutečná.

Věřil jste, že letos by se to semifinále mohlo povést?

Věřil! Nikdy o svých snech nemluvím nahlas, ale tento sen získával stále reálnější obrysy.

V obou pohárech (AAC a Český pohár) jste ale vypadli ve čtvrtfinále, je to pro vás velké zklamání, nebo ho přebila skvělá jízda v lize?

Bezpochyby je to zklamání. Obzvlášť když vezmu v úvahu, že v základní skupině AAC jsme neprohráli a v Českém poháru stačilo k postupu do Final Four porazit na domácí palubovce Opavu, což se nám letos v lize dvakrát povedlo.

Do této sezóny mělo patřit ještě ME do 20 let, kde jste měl být asistentem trenéra. To je ale zrušené, máte informace, jak to bude dál?

ČBF se momentálně velmi aktivně snaží najít náhradní program na červen a červenec pro všechny naše reprezentanty. Máme přislíbeno, že se již toto léto budeme moci připravovat na ME 2021, za což jsme velmi vděční. Bohužel to bude bez ročníku 2000. Tito chlapci o své ME přijdou.

Portál eurobasket.com zařadil do svého žebříčku, kde každoročně vyhlašuje nejlepší hráče jednotlivých soutěží, také Pavla Houšku, co na to říkáte?

Zrovna toto jsem viděl a není to překvapivé. Víte, já si projel statisticky veškeré jeho sezóny za celou kariéru, a tato byla jeho životní. Dva roky zpět, když Pavel přicházel z Děčína, jsem měl jisté obavy, jak to zvládneme společně v rolích trenér-hráč. Nicméně ty byly záhy rozprášeny a myslím si, že on, já, klub a především fanoušci se jeho výkony museli bavit.

Už jste s ním mluvil o případném prodloužení kontraktu, nebo to necháváte až na léto?

Samozřejmě. Pavel nabídku dostal. Teď je řada na jeho rozhodnutí. V jeho případě bych nechtěl zabíhat do detailů. On momentálně stojí na křižovatce, ze které vede vícero cest a je jen na něm, kterou se rozhodne kráčet. Ta naše je označena velmi viditelnými ukazateli, to mi věřte.

Jak je to se smlouvami ostatních hráčů, zejména s těmi, kterým kontrakt vypršel?

Všichni mladí hráči (Maďera, David, Karlovský a Haiblík) mají víceleté dohody. Dále má smlouvu Pecka a Fait. O Houškovi byla řeč. Šotnarovi kontrakt skončil, dohodli jsme se ale na jeho prodloužení o dva roky. S Lukášem Bažantem jsme se rozloučili. Co se týče cizinců, tak ti měli smlouvu na rok.

Budou někteří v Ústí pokračovat i příští sezónu?

Máme velký zájem udržet Svejcara a Čamparu. Zde je všechno otázkou jednání. Zájem u nás hrát oba mají, ale je to profesionální sport, a ten je, především pro cizince, o penězích. Věřím, že tyto stěžejní hráče udržíme.

Využíval jste volno třeba i k výhledu případných posil pro další ročník?

Ano, stejně jako ostatní. Momentálně řešíme především české hráče. Poptávka převyšuje nabídku, a tak dnes ceny i průměrných českých hráčů šplhají stále nahoru. Deset let zpátky by někteří hráči byli rádi za půlku. Nicméně podmínky jsou pro všechny kluby stejné. Máme v týmu čtyři mladé talentované hráče a právě tato doba jim přeje. Mají naší plnou důvěru a těším se, že klubu začnou vracet, co do nich bylo investováno.

Děčín se nedohodl na prodloužení smlouvy s Lukášem Feštrem. Máte případně ústeckého rodáka v hledáčku?

Lukáše znám od jeho dětství. S jeho tátou jsem hrál basket a jeho viděl vyrůstat. Jsme v kontaktu neustále. Je pravda, že v našem hledáčku byl a je. Více bych si teď nechal pro sebe.