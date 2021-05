Na kotrmelce v průběhu sezóny jsou v basketbalovém Ústí zvyklí. Letos to ale byla přímo salta. Sluneta přišla o klíčového střelce Spencera Svejcara, klub opustil také rozehrávač Michal Šotnar, navrch přišla trenérská výměna. Na vlastní žádost skončil Antonín Pištěcký, kterého nahradil Jan Šotnar. Tým se nakonec přeci jen zvedl, lepší, než osmou příčku ale urvat nedokázal. V play-off tak dle očekávání narazil na Nymburk, což bývá pro každého vyzyvatele konečná. "Určitě jsme nesplnili cíl, se kterým jsme do sezóny šli. Vzhledem k situaci, v jaké jsme byli, si ale myslím, že jsme z toho zvládli vyjít celkem slušně," hodnotil generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

Covid, prázdné tribuny, výměna hráčů i trenéra… Letošní sezóna byla hodně turbulentní. Dá se z manažerského hlediska hodnotit jako úspěšná?

Určitě se nechci vymlouvat na covid nebo na halu bez diváků, protože to bylo pro všechny týmy a sporty stejné. Souhlasím s tím, že sezóna byla turbulentní, nahoru dolu, spíše dolu. Zhodnotit ji bohužel musím jako neúspěšnou, protože jsme do ní šli s úplně jiným cílem, který jsme nesplnili.

Máte na mysli umístění do šestého místa?

Přesně tak. Chtěli jsme se vyhnout skupině A2 a především Nymburku ve čtvrtfinále, což se nám nepovedlo. Na druhou stranu abych nebyl jen negativní, myslím, že vzhledem k situaci, v jaké jsme byli, jsme z toho, až na klopýtnutí s Hradcem Králové v domácím prostředí, vyšli celkem slušně a mělo to úroveň. Změn bylo opravdu hodně, samozřejmě těmi hlavními byl odchod Spencera Svejcara kvůli zdravotním problémům a také výměna na trenérském postu.

Zejména odchod kouče Antonína Pištěckého, jenž skončil na vlastní žádost, byl hodně nečekaný…

Co si budeme povídat, taková situace ve Slunetě ještě nenastala.

Přineslo to podle vás kýžené ovoce a obrat k lepšímu?

Předně je třeba říct, že Tonda Pištěcký odvedl za více než pět let pro zdejší basket obrovský kus práce. Určitě tu nechci porovnávat starého a nového trenéra, to by nebylo fér. Každý má své plusy a mínusy. Pro nás je důležité, že jsme na jeho místo vybrali dalšího mladého a perspektivního trenéra z regionu, který má celou kariéru před sebou. Věřím, že důvěru, vloženou v mladého českého kouče, jenž ještě nejvyšší soutěž netrénoval, nám brzy splatí.

Dá se tedy říct, že jste s prací, kterou zde zatím Jan Šotnar odvedl, spokojení?

Kdybychom nebyli, tak mu neprodloužíme smlouvu o další sezónu. To asi hovoří za vše.

Takže jste se domluvili na pokračování?

Ano, minimálně o rok si u nás Honza angažmá protáhne. V únoru naskočil do rychlíku a rozkoukával se, ale řekl bych, že se rozkoukal dost rychle.

Jak to bude s hráči? Smlouva končí nejen cizincům, ale i několika českým hráčům…

To je pravda. Naším cílem bude udržet co nejvíce hráčů z letošní sezóny.

Včetně cizinců? Třeba Haymond se jevil velice slušně a Jan Šotnar několikrát řekl, že o takového hráče by hodně stál…

Určitě, o Tuckera máme velký zájem.

Zbude pak místo pro miláčka publika Spencera Svejcara?

Všechno se dá skloubit. Nabídku od nás dostane i Spencer Svejcar, který je sice po velké operaci, ale obě strany se velice dobře znají. Jak jsem řekl, budeme se snažit udržet tým v podobě, jakou měl letos, včetně Spencera.

Ještě jedno téma nelze opomenout, a tím je stavba tréninkové haly…

Ke konci roku bychom chtěli uzavřít stavbu. Všichni víme, že dokončovací práce zabírají nejvíce času, takže sportovat bychom chtěli začít zhruba v březnu. Myslím, že březen či duben je střízlivý odhad, kdy by mohlo být všechno hotové.