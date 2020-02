Proč jste dočasně ukončil fotbalovou kariéru?

Kvůli zdravotním problémům jsem si musel vybrat jen jeden sport. Rozhodl jsem se pro futsal.

Co vás trápí?

Mám přetržený vaz v kotníku, musím to šetřit.

A s tím se dá hrát futsal? Hraje se na tvrdším povrchu, než se hraje fotbal. Tak bych tipl, že si spíš vyberete fotbal.

Dá se hrát, ale dost opatrně. Mně spíš vadí takové to uklouznutí při fotbale, mám kotník rozvyklaný. Při futsale si dávám víc pozor.

Nebudete Dobroměřicím chybět?

To je otázka spíš na trenéra, ale myslím, že jim chybět budu. (smích)

Budou vás lákat zpátky?

Určitě budou, ale já se nenechám. (smích) Byl jsem v Dobroměřicích kvůli mému taťkovi, který byl jejich hrajícím trenérem.

Podzim jste měli v Dobroměřicích dobrý, skončili jste druzí za Ledvicemi.

Podzim dobrý byl, ale chtěli jsme být první. Herně to ještě není úplně ono. Teď je místo mého taťky bude trénovat David Holeček, jeho nejlepší kamarád. Taťka se vrátil do Chomutova, bude tam jen trénovat. Říká, že si chce užívat fotbalového důchodu, ale myslím, že se k hraní stejně ještě vrátí.

A co vy?

Do léta ten kotník vyřeším, asi půjdu na operaci, ta jediná to zachrání. Pak třeba zase budu dělat oba sporty.

Pojďme k futsalu. Většinu času prosedíte na střídačce, trenér dává přednost zahraničním hráčům, kteří mají velkou kvalitu. Jaké to je jezdit na zápasy a nahrát?

Je to hrozný! Už jsem si to zažil ve fotbale, když jsem hrál v Teplicích. A teď zase Teplice, ale futsal. Je jasné, že chci hrát, takže to je pro mě na nic.



Mluvíte o své pozici s trenérem?

Jo, mluvím s ním často. Ale asi jsem nezapůsobil na tréninku, nevím. (rozpačitý úsměv).



Už jste ve Svarogu seděl pod několika trenéry, že?

Je pravda, že tohle je už pod třetím trenérem, co nehraji. Přišel jsem do Teplic ze Slavie, budu tu už dva a půl roku.



Ono je to i o tom, že v Teplicích se zkrátka sází na kvalitní cizince, takže dostat se přes ně do sestavy je velmi těžké…

To je pravda, souhlasím. Jsou to páni futsalisti. Ale nějaký čas bych dostat mohl.