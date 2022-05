„S trenérem jsme se na závod připravovali a promýšleli i různé taktické varianty. V rámci toho jsem se jel před závodem rozplavat do padesátimetrového bazénu v Podolí, protože se jako bývalý plavec potřebuji trochu víc zapracovat. Vyšlo to a při plavání jsem měl velmi dobrý čas,“ vyjádřil se po závodě pro média český mistr. Ten ovládl bazénovou část (400 metrů) o sedm vteřin před nejbližšími pronásledovateli (4:16,7) a zajistil si tak nejlepší výchozí pozici do běžecké části.

V ní předvedl skvělý závěr, který ho nakonec dovedl do cíle v čase 20:37. „Věděl jsem, kde musím v posledním kole nastoupit a z tréninku jsem měl vyzkoušené, že to vydržím. Takže jsem přibližně 600 metrů před cílem zrychlil na tempo hluboko pod tři minuty na kilometr a povedlo se mi to udržet,“ dodal Koblížek.

„Pro mě je to završení šestiletého snažení, kdy se jako bývalý plavec aquatlonů účastním, ale dlouho jsem vyhrával jen plavání. Na běhu jsem kluky viděl jen na startu, takže si vážím toho, že je teď dokážu porazit.“