Basketbalový zázrak prožívá česká reprezentace na světovém šampionátu v Číně. Senzačně porazila Turecko a postoupila ze základní skupiny. V rozhodujícím zápase zářil 26letý pivot Ondřej Balvín, který si připsal 17 bodů a 11 doskoků.

Dominantní výkon sledoval v televizi i jeho otec Josef Balvín. „Postup přes Turky byl parádní, doma jsem na to samozřejmě koukal a málem jsem zešílel. Ondra zahrál skvěle, jsem pyšný,“ neskrývá emoce hrdý otec českého reprezentanta, kterého vychovával v Ústí nad Labem.

JEŠTĚ NEKONČÍ

Podle něj by česká jízda nemusela skončit ani v osmifinálové skupině, kterou Češi začnou sobotním zápasem s Brazílií a ukončí pondělním duelem s Řeckem.

„Věřím, že když bude Tomáš Satoranský opět skvěle nahrávat, Auda to uskáče pod košem a Shilb, kterého mám já osobně hodně v oblibě, bude opět sázet trojky, postoupíme ještě dál,“ zatipuje si odvážně Balvín starší.

Na druhou stranu, proč ne? Sám Balvín starší kdysi basketbal hrával a pokud udrží jeho syn skvělou formu, kterou by mohl upoutat zámořské skauty, mohou se dít ještě velké věci.

MOHL BÝT PLAVEC

Štěstí, že ze tří nabízených sportů si mladý Ondřej Balvín nevybral třeba plavání.

„Ve 12 letech jsem mu dal na výběr. Basketbal, volejbal nebo plavání,“ zmiňuje Josef Balvín s tím, že český reprezentant je také vynikající plavec. „Poprvé jsem ale přišel za trenéry s tím, že mám vysokého syna, který by se jim mohl hodit, ale asi je to moc nezajímalo. Až když jsem ho přivedl na trénink a viděli, že ční nad ostatními, tak po něm sáhli,“ culí se dnes při vzpomínce na úplné začátky v krajském městě na severu Čech.

„Za Ústí hrál asi dva roky, pak si ho všimli skauti z USK Praha. Chtěli ho také Pardubice, ale USK mu nabídlo veškeré zázemí a zajistilo mu i školu,“ pokračuje ve vyprávění.

Balvín ve 14 letech pomohl zachránit dorosteneckou extraligu v Ústí, následně putoval do Prahy, kde se musel osamostatnit.

Podle bývalého spoluhráče z ústeckých mládežnických kategorií Jana Dvořáčka mu USK hodně pomohlo. „V Ústí byl díky své výšce docela nemotorný, pamatuji si na jeden zápas na mistrovství republiky, kdy Ondra moc nehrál, a můj táta řekl: „Proč tam toho vysokýho nedá, aspoň aby soupeřům pod košem překážel?“ V Praze se mu věnovali, hodně tam zesílil, zlepšil pohyb a dnes je z něj takový hráč,“ doplňuje současný rozehrávač Slavoje Litoměřice Dvořáček.

Své vzpomínky na dobu, kdy mu vytáhlý mladík poprvé přišel na trénink, dodává i současný kouč ústecké mládeže Miroslav Bár.

„Pamatuji si, že tenkrát čněl nad všechny ostatní kluky. Neřekl bych, že byl neobratný, ale hbitost mu oproti těm prckům kolem trošku chyběla,“ usmívá se Bár.

Sám Balvín se netají tím, že jeho vysněnou metou je prestižní zámořská soutěž NBA. Právě tam nyní působí i jeho reprezentační parťák Tomáš Satoranský, který mu v zápase s Turky několikrát nahodil míč na smeč do koše.

„Ondru sleduji už od jeho přestupu do USK, protože jsem pracoval s jeho tátou. Pak šel do Španělska, za Satoranským, ten mu ale utekl do Barcelony. Při mojí výšce 180 cm byl šok vidět 18letého kluka, který měřil 215 centimetrů,“ vzpomíná Aleš Zachariáš, který se nyní stará například o marketingovou stránku prvoligových futsalistů Teplic.

Ondřej Balvín nyní zažívá skvostné chvíle své kariéry. „Když mě kluci budou opět nacházet volného, tak se jim můžu odměnit,“ říká s bojovnou náladou před dnešním duelem s Brazílií.

„Uvidíme, nikdo nás netipoval, že se dostaneme do nadstavbové skupiny. My jsme ale překvapili. Chceme se soustředit jen na náš basket. Věřím, že naší hrou můžeme soupeře potrápit. Neříkám, že uděláme překvapení turnaje, ale zatím je to úžasné,“ usmívá se česká basketbalová hvězda.