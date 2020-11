Po restartu jste si připsali dvě porážky, to asi není ideální rozpoložení…

Ty dvě prohry byly naprosto zasloužené, nemá smysl se vymlouvat. Plaveme v nasazení a v obraně - a to nejen v rotacích, o nichž bychom se tu měli bavit na této basketbalové úrovni, ale i v základních věcech.

Oproti tomu Svitavy dvakrát vyhrály a pomalu stoupají tabulkou. Co vy na to?

Všichni víme, že silou svého kádru nepatří na pozici, kde momentálně jsou a bylo jen otázkou času, než se zvednou. Přijede sem velice silný protivník, který zde bude chtít vyhrát a bude jen na nás, co jim zde dovolíme. Znovu zdůrazňuji - obrana, jeden velký nadpis a vykřičník.

Ve dvou zápasech po restartu jste dostali 88 a 89 bodů, což je dost tristní vizitka defenzivy. Věnujete se jí na trénincích?

Je to trochu složitější. V létě jsme znovu obměnili část týmu, po příletu Američanů jsme měli zhruba měsíc na přípravu na sezónu. Za tu dobu je potřeba stihnout základní útok, obranu, akce a kondici. To jsme stihli, a díky fluktuaci hráčů, která u nás není výjimkou, jsme zvyklí se zlepšovat za běhu. Jenže do toho sezónu zastavil koronavirus a teď jsme na hřišti sotva dva týdny. Museli jsme tedy všechno opakovat znovu. Nejsme Opava, která hraje pospolu několik let, sejde se po měsíční pauze, dvakrát si zahraje pět na pět a je v tom zpátky. Obrana je běh na dlouhou trať, ale stále se bavíme o kombinacích a rotacích. Bránění jeden na jednoho, které nám hodně teď hodně vázlo, mají hráči na této úrovni dávno znát.

Může vám pomoct reprezentační přestávka, během níž vám bude chybět pouze Dalibor Fait, jenž je nominovaný do národního týmu?

Strašně rád bych řekl, že ano, ale nikdo neví, co bude zítra, natož v dalších dnech. Nevíme, kdo nám kdy vyskočí pozitivní na testech, kdy přijde nedejbože nějaké zranění a podobně. V tomto aspektu se můžeme zlepšovat jen pokud budeme hrát pět na pět, takže každý den potřebuji na tréninku deset hráčů…

Tedy pokud vydrží zdraví, možné to je?

Kluci si musí uvědomit, že si musí na tréninku vytvořit stejné podmínky, tím myslím nasazení, agresivitu, jako v zápasech. Bez toho se dál neposuneme.

Když zmiňujete zranění - jak to aktuálně vypadá s Gligorije Rakočevičem?

Má zlomený nos a zařizuje se mu maska. Víc zatím nedokážu říct. Bylo by fajn, pokud by mohl v sobotu nastoupit, ale zatím je tam velký otazník.

Takže kromě obrany řešíte i problém pod košem?

Na to se nechci vymlouvat. Loni tu bylo duo Houška-Čampara, jejichž absence samozřejmě jde znát, ale ten tým je letos poskládaný jinak. Pochopitelně Rakočevič chybí, ale pokud sem přijde Lamb Autrey jako nejlepší střelec ligy, pro nějž tým vytvoří několik volných pozic během zápasu, kdy spoluhráči už čekají pod košem na doskok, tak nemůže místo střely najíždět do hráče a ztratit míč. Hráč se zlatou rukou, který má ve 30 letech zkušeností na rozdávání…

Na lavičce byl při duelu s Brnem také osmnáctiletý odchovanec Ústí Matěj Wiesner, který však zatím na seniorské úrovni odehrál pouze dva zápasy v I. lize za Litoměřice. Co vás vedlo k tomuto kroku?

To je odraz současného českého basketbalu. Jsme šťastní, že tu máme českého kluka, který s námi chce makat, on je nadšený, že má tu možnost. Jsem rád, že nám pomůže doplnit počty na tréninku. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že nemá žádné zkušenosti na seniorské úrovni, ale taková je situace…

A jeho vyhlídky do budoucna? Může prorazit do A týmu Slunety?

Já jsem tu pátou sezónu a za tu dobu tu bylo mladých talentovaných hráčů několik. Jmenovat můžu třeba Josefa Pokorného, jenž se pak ale vydal cestou studia protože tušil, že ho basketbal asi živit nebude. Dokud bude Matěj dělat školu, tak tu s námi bude, a pak se uvidí, jestli ho basketbal uživí, nebo se vydá cestou civilního zaměstnání.