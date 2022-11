"Řekl bych, že jsme utrpěli jasné vítězství," usmíval se spokojený kouč, jehož svěřenkyně dovolily soupeřkám pouhých 30 vstřelených bodů. "V utkání jsme využili všech jedenáct hráček a vyzkoušeli všechny herní systémy. Trochu nás bolela střelba z dálky a jednoduché koše. To by se silnějším soupeřem bolelo o to víc. Nic méně, výhra se počítá," dodal Gabriel.

Ústečanky se v tabulce nachází na čtvrté příčce, příští víkend zamíří do Strakonic, kde sehrají dvojzápase se dvěma místními celky.