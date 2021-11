OBRAZEM: Basketbaloví žáci Slunety porazili silné Tygry Praha

Basketbalisté Slunety Ústí nad Labem do 14 let ve středu porazili na domácí palubovce silné Tygry Praha 78:45. Ve skupině B žákovské ligy tak zatím prográli jen jednou (v Děčíně) a mají velkou šanci postoupit do extraligy. Podívejte se na fotogalerii ze zápasu.

Basketbalisté Slunety Ústí nad Labem v kategorii U14 ve středu porazili Tygry Praha 78:45. | Foto: Vladimír Mayer