"Všichni nás hejtovali, ale my se nevzdali, stále jdeme za svým snem, od toho jsme tady. Redface byl, je a vždycky zůstane, nepodaří se ti ho zničit, dneska ne! Redface, králové bizáru, to jsme my…"

Přesně tak zní refrén krátkého songu (ke shlédnutí zde), kterým se organizace chlubí na svých sociálních sítích, zatímco čtvrt tunová zápasnice Lucie Kotlárová alias Droběnka nosí v náručí svou o 216 kilo lehčí soupeřku a pornoherečku Alexu Throat a kolem poskakuje spousta dalších přímých účastníků ústeckého galavečera.

"Škoda že takovej dobrej sportovec se podílí na takové frašce." "Degradace sportu, sorry. Ale prachy nesmrděj, to je fakt."

To je pro změnu výtažek komentářů ze sociálních sítí, jimž musel čelit Lukáš Konečný, který s organizací Tohle je box naopak promuje profesionální sportovce, konkrétně boxery.

A právě tyhle dva zcela odlišné světy se teď spojily na jediné akci. Výsledek? Překvapivě vcelku pozitivní. "Za mě to nakonec byla povedená akce. Budeme ještě řešit úspěšnost vzájemné spolupráce, ale řekl bych, že to nebylo úplně špatné. Byly tam chyby, na něco jsem naštvaný a věřím, že to stejně vidí i Redface, ale jinak si myslím, že se akce lidem musela líbit. A to je důvod, proč jsme to dělali," uvedl mimo jiné bezprostředně po konci galavečera sám Konečný.

A za pravdu mu daly i reakce profesionálních boxerů či samotná čísla. Ačkoliv během prvních pár hodin to vypadalo na prázdné tribuny, s postupem času, kdy se na fight kartě objevovala známější a bizarnější jména, se ochozy pomalu plnily. A Bytyqi či Agateljan už boxovali před solidní kulisou.

"Řekl bych, že dát dohromady Tohle je box a Redface byl skvělý nápad, protože to přilákalo další diváky. Dle mého jich tolik na mém zápase v Ústí ještě nikdy nebylo, takže za mě je to skvělé. Mám rád, když boxuji v Ústí a přijdou lidi, čemuž Redface pomohl," nechal se slyšet čerstvý republikový šampion Viktor Agateljan.

"Lidí je dost, to kino je strašně velké, takže když se to pak spočítá, nevím, kolik to bude, ale troufám si říct že víc, než chodí na naše zápasy. To beru tedy jako bonus, navíc to publikum je naučené fandit, takže mě v tom zápase i hnalo, já si tedy nemohu stěžovat," přidala svůj názor po zranění se vracející Fabiana Bytyqi.

Velkou pozornost přitáhl už souboj 266 kilogramů vážící Lucie Kotlárové alias Droběnky, jíž se v ringu postavila sotva padesátikilová pornoherečka Alexa Throat. "Cože?" ptají se teď možná mnozí z vás. Ano, i tohle je dnes možné. A z podobných šíleností netěží jen Redface, ostatně kdo někdy slyšel o organizaci Clash of the Stars tak jistě ví své.

Není pochyb o tom, že bizarní zápasy mají i bizarní scénář, z drtivé většiny napsaný dopředu, a tak není překvapení, že souboj Kotlárové s Kacsmárovou, jak zní příjmení Alexy Throat, bude mít odvetu. Zápasům často předchází výživné promo, během nějž se účastníci vzájemně provokují. Na to "doplatil" i bojovník Kroka, který se před akcí na sociálních sítích navážel do Romů, a po vítězném zápase narychlo zaskakujícího Patrika Kotlára chtěl vyzvat právě jeho. Ten jeho výzvu odmítl, z ústeckého publika ale náhle vyskočil jeden z diváků a před ringem se strhla potyčka, v níž Kroka dostal od svého protivníka slušně naloženo.

Hrané? Náhodné? Ať si každý udělá obrázek sám (ke shlédnutí zde). Tolik jen k tomu, aby i čtenář laik pochopil prostředí kolem.

O Redface, Clash of the Stars i dalších podobných by se dalo napsat spousty. Tak či tak, i na takových věcech a reklamách se dnes bohužel staví.

Ostatně ruku na srdce - kolik z vás, čtenářů, si článek otevřelo jen kvůli fotkám a bizarnímu titulku, nebo kvůli touze se k tomu vyjádřit a okomentovat to? Ať už s odporem vůči podobným komediím nebo z jiného důvodu…

I špatná reklama je zkrátka reklama, a ať je to jak chce, čtvrt tunová "celebrita", která doplnila energii po padesátivteřinovém výkonu čtyřmi obrovskými langoši a třemi litry ledové tříště (video zde), zkrátka táhne. Za vše hovoří fakt, že posledním soubojem večera měl být zápas v poslední době nechvalně proslulého Mawara alias Tadeáše Růžičky, problémového zápasníka, jemuž nyní po útoku na muže na pražském koupališti reálně hrozí vězení.

Osobně Lukášovi Konečnému nezazlívám, že se pustil do podobné zkoušky. Jak už sám řekl, plusy a mínusy si bude muset ještě vyhodnotit a je víceméně jasné, že jeho naštvanost po akci směřovala právě na potyčku Kroky s jedním z diváků. Tomu ostatně při jeho následném "vítězném" proslovu v ringu musel sebrat mikrofon.

Na druhou stranu za vše mluví i komentáře z řad méně častých, leč přesto pravdivých. "Nejsem toho zastánce, ale všichni máte chytré kecy. Ale ve finále to je to, co vás zajímá a baví vás se na to dívat. Když byl dobrý galavečer s kvalitními boxery tady u nás v Brně, kolik z vás chytráků došlo podpořit, co?" ptal se například Milan Ganoška. "Bohužel bizár za poslední dobu přejel profi sport, takže za mě dobrý postup a ať to vyjde," vyjádřili Konečnému podporu ze společného profilu David a Klárka Novákovi.

Ano, i "herce" z řad Redface musí někdo zaplatit, ale zaprvé, dosah zpoplatněného streamu byl díky této organizaci mnohonásobně vyšší, stejně jako poptávka po lístcích či její budget. A zadruhé, honoráře těchto aktérů nejsou ani zdaleka tak vysoké jako u profesionálních boxerů, kteří například na titulový zápas trénují několik měsíců. Ostatně - vy byste se nechali mlátit do hlavy deset tříminutových kol od devadesátikilového borce za pár tisícovek?

Nástup Viktora Agateljana k titulovému zápasu na galavečeru

Nástup Viktora Agateljana k titulovému zápasu v křížové váze, Ústí nad Labem 3.8.2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

"Já z toho prachy nemám, já je v tom utrácím. A končí víš kde? U sportovců. Ano i já jsem nad tímto spojením váhal, ale kdo nic neudělá nic nezkazí. Hejty jsou snadný, ale udělat kvalitní box již ne. A udělat ho levně nejde už vůbec," byla jedna z Konečného odpovědí.

Ať už bylo cílem pouze vyrovnat vlastní ztráty nebo si vydělat i nějaké peníze navíc, Lukášovi Konečnému nelze upřít, že díky němu byla v Ústí v průběhu mnoha let k vidění řada skvělých profiboxerů. Město mělo světovou šampionku, která touží po navrácení pásu. A to rozhodně nemá s bizárem nic společného.

Může se to zdát jakkoliv smutné, ale dnešní sport zkrátka je o penězích. Borci z NBA či z NHL jsou "nuceni" létat na začátku sezóny přes oceán, aby zahájili sezónu pár zápasy v Evropě. Týmy z fotbalové Premier League zase v už tak natřískaném programu absolvují předsezónní soustředění a turné v USA, pár let zpět byla zase v kurzu Asie. Přitom třeba fotbalový Arsenal jezdil ještě před 15 lety na soustředění do poklidného střediska v Rakousku a zbytek přípravy absolvoval doma v Anglii.

Jistě, bylo by skvělé, kdyby duch sportu jako takového pomalu nemizel. K tomu ale musí přispět i fanoušci, jejichž poptávka se musí změnit.

"Chtěl jsem dělat v září akci na Slunetě, ale zatím nemůžeme najít volnou sobotu. Možná se nám to podaří v jiný den. Menší akce, kde budou ale také titulové zápasy i amatérská extraliga, bude na programu 28. září v Národním domě," uvedl na závěr Konečný.

Zkuste si tedy na váš hejt na spojení s Redface vzpomenout, až se do Ústí sjedou zase jenom boxeři bez doprovodné komedie kolem. Uvidíme, kolik z nás rozpočet akce podpoří a jaká na ní bude účast…