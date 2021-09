Svěřenci Jana Fedáka prohráli už úvodní periodu 0:2, na kontaktní gól Stupky reagovali hosté dalšími dvěma zásahy. Druhou branku domácích sice obstaral pět minut před koncem Michajličenko, konečné slovo však měli Pardubičtí. Ústí nad Labem tak nadále čeká na první výhru, ačkoliv má zápas k dobru.

Čest severočeského hokejbalu tak zatím zachraňuje Most. Ten de facto stylem start – cíl skolil i Hradec Králové a po třech kolech zůstává v extralize bez ztráty kytičky. Skóre při výhře 4:3 poprvé posunuli už ve 37. vteřině, kdy se trefil Tomáš Chyba, východočeši pak ale odskočili až na 1:3. Domácí ale v posledních deseti minutách srovnali, 39 sekund před koncem pak rozsekl drama Jiří Singer.

Hokejbal, extraliga, 3. kolo:

Elba DDM Ústí nad Labem - Pardubice 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 26. Stupka (Smolík, Tomáš), 39. Michajličenko (Tomáš) – 9. Česák (Novotný, Školoudík), 10. Kubeš, 27. Strouhal (Česák, Novotný), 33. Langr (Kubeš), 44. Langr (Bílý, Kubeš)

Ústí: Landt (Banda) – Poláček (A), J. Sedláček (A), M. Sedláček, Smolík – Bačák, Červinka (C), Giesel, Haas, Hruška, Kapusta, Magasanik, Michajličenko, Škurla, Strnad, Stupka, Tomáš, Zeman



HBC Most - Hradec Králové 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 1. Chyba (Krajíček), 37. Singer (Pospíšil), 41. Pospíšil (Chytrý, Kastner), 45. Singer (Chyba) – 15. Šimůnek (Hrabica, Fanderlík), 31. Šimůnek (Bacovský, Hrabica), 36. Svoboda (Ježek)

Most: Gerlich (Svoboda) – Valenta (A), Kastner, Pospíšil (C), Markytán, Janák – Singer, Chyba (A), Drenčko, Hnízdil, Sýkora, Plachý, Krajíček, Novák, Chytrý