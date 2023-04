Finále okresního poháru futsalistů ovládli hráči FC NY Tiradores Ústí nad Labem. Ti přetlačili v boji o zlato Patriots Ústí nad Labem 4:1 a na pátý pokus tak konečně uspěli v boji o titul.

Patriots Ústí nad Labem - FC NY Tiradores Ústí nad Labem. Finále okresního přeboru futsalu. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Oba celky věnovaly finálovému duelu velkou propagaci, i proto se do haly v Krásném Březně doslova namačkalo 150 diváků, což s největší pravděpodobností přesahovalo povolenou kapacitu a zároveň patří mezi divácké rekordy této haly, stejně jako mezi divácké rekordy okresních futsalových soutěží.

Podle zápisu domácí celek Patriots působil od úvodních minut velice namotivovaně, spousta šikovných fotbalistů v jeho řadách v čele s Jáchymem Bechyněm či Davidem Němcem dělala papírovému favoritovi, který skončil druhý v Divizi A, velké potíže. V utkání se ovšem projevila především zkušenost s velkými zápasy, hlavní roli hrál také brankář Tiradores Dušan Skála, jenž byl posléze vyhlášen nejlepším hráčem střetnutí. Bílomodří dovolili svému soupeři kontaktní gól až za rozhodnutého stavu. Během celého utkání plály na hřišti emoce, ty nakonec vyústily ve tři červené karty. Tiradores mohli po finálovém zápase slavit po čtyřech neúspěšných pokusech.

"Bohužel to pro nás nedopadlo podle představ, ale o to víc máme chuť zabojovat v krajském poháru, který startuje zanedlouho," okomentoval neúspěšné finále vedoucí Patriotů Jaroslav Opálecký. "Finálové utkání navštívilo rekordních 150 lidí osobně a na streamovací službě Twitch neuvěřitelných 177 lidí," vypíchl fantastická čísla, za nimiž stojí z velké části jeho tým.

"Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, soupeř měl spoustu zkušených hráčů. Důležitá byla první vstřelená branka, která nás uklidnila a zkušenost z náročných divizních zápasů. Ta podle mého názoru rozhodla celé utkání, v němž se soupeř snažil hrát, ale my jsme si počkali na jeho chyby a duel rozhodli v náš prospěch," okomentoval pohárové vítězství kapitán Milan Seidl.

"Jsem pyšný na tým, který udělal další úspěch, na který jsme dlouho čekali. I když všechny situace nebyly dnes ideální, po taktické stránce jsme ovšem v letošní sezóně neuvěřitelně dospěli. Soupeř byl více než dobrý, my jsme ale byli futsalovější," přidal svůj pohled trenér vítězů Dušan Stíbal.

"Z mého pohledu souhlasím, že duel rozhodla futsalovost, a zkušenosti. Patriotům pomáhaly k dobrému výkonu výtečné individuality a také motivace porazit divizního soupeře. Za svůj výkon rozhodně zaslouží uznání, to jim patří i za propagaci finále, díky které přišla rekordní návštěva. Některé momenty v zápase sice přesahovaly rámec fair play, ale po zápase si všichni podali ruce a veškeré emoce byly zapomenuty," doplnil předseda klubu Daniel Brzák. "Vím, jak se asi soupeř v tuto chvíli cítí, i my si tím kdysi prošli, ale za dnešek, ať už jde herní či marketingové nasazení, se nemá za co stydět. Byl bych rád, kdyby se na toto finále, zejména po divácké stránce, vzpomínalo i jako na boj o zlato, v němž mají i Patriots velkou stopu. Obrovské poděkování patří samozřejmě i našim fanouškům, kteří nás podporovali celou sezónu a toto prvenství je i pro ně."

Oba celky si vybojovaly účast v krajském poháru. Patrioty čeká vítěz krajského přeboru, SK Roudnice nad Labem, Tiradores se utkají se sedmým celkem stejné soutěže, jímž bylo SK Dubí.

Futsal, okresní pohár, finále:

Patriots Ústí nad Labem vs FC NY Tiradores Ústí nad Labem 1:4 (0:2)

Branky a nahrávky: 42. Bechyně - 1. Štengel Z. (Guth), 19. Guth (Seidl M.), 34. Dvořák D. (Švanda), 35. Štengel F. (Štengel Z.)

Rozhodčí: Kresta, Lutka. ŽK: 1:2. ČK: 46. Bechyně - 23. Dvořák M., 46. Švanda. Diváci: 150.

Patriots: Opálecký - Duda, Gulykáš, Chodora, Sedláček, Pešek, Zita, Němec, Bechyně

Tiradores: Skála (Lotz) - Seidl M. "C", Guth, Švanda, Štengel Z. - Dvořák D., Šmejkal, Vondráček, Dvořák M. - od 25. Štengel F., od 48. Novák