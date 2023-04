Ústeckým florbalistům nestačilo v semifinálové sérii ani vedení 2:0 na zápasy. V pátém zápase podlehli Kladnu 0:4 a finálová brána jim zůstala zavřená.

Florbal Ústí - Kladno, 5. zápas semifinále I. liga 2022/2023 | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Severočechům nepomohla ani druhá nejvyšší návštěva v historii klubu. Do Sportcentra Sluneta dorazilo 669 diváků, víc už jich sledovalo pouze postupovou úspěšné rozhodující finále, po němž florbalisté vybojovali v minulosti svou jedinou Superligovou účast.

Jenže domácím jako by atmosféra svazovala nohy. Kladno už v úvodní periodě odskočilo na dvoubrankový rozdíl, domácí střelce vynuloval brankář Ponomarev, jenž pochytal všech 27 střel. Středočechům naopak stačilo na čtyři trefy pouhých 13 pokusů.

Působili jsme nervózně. Kladnu pomohly dva šťastné góly, první byl trochu haluz, druhý blbě odražený míček od mantinelu. Na kluky pak padla trochu deka, máme mladý mančaft, ale i tak si myslím, že jsme od druhé třetiny byli lepší. Rozhodla ale produktivita Kladna, které proměnilo téměř všechny svoje šance, a výkon hostujícího brankáře, který to zavřel a nám tam nic nespadlo, ani žádný odraz nebo něco podobného,“ hodnotil zápas trenér Ústí Vladimír Trčka starší. „Myslím, že nevyhrál lepší, ale produktivnější tým, kterému fantasticky zachytal brankář,“ dodal k hodnocení utkání.

Pochválit nezapomněl ani diváky, i když ti nakonec jeho tým do finále nedotlačili. „Atmosféra byla fantastická. Už na třetí zápas na Kladně přijelo hodně fanoušků, chtěl bych jim poděkovat za celou sezónu a za to, jak nás hnali.“

SÉRII ROZHODL ČTVRTÝ ZÁPAS

Nejen utkání, ale také celé semifinále, hodnotil také domácí útočník Martin Fuchsig. „Série s Kladnem byla jedna z nejlepších, kterou jsem kdy hrál, ať už divácky, či herně. Zlomilo se to ve 4. zápase na Kladně, kde jsme vedli po dvou třetinách 3:0, ale poslední dějství jsme prohráli 0:6. To se na nás hodně podepsalo i do posledního střetnutí.,“ vypíchl jeden z klíčových bodů.

Až odezní hořkost z vyřazení, může být ale podle něj Ústí spokojené. „Myslím, že sezóna se nám povedla nad očekávání. Skončili jsme druzí, což jsme nečekali, řekl bych, že cíl byl někde kolem pátého, šestého místa.“