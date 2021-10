Ústecký Rapid prohrál v rámci 5. kola 1. FUTSAL ligy v Mělníku 3:8. Podle předsedy klubu Matěje Čapka předvedl tým nejhorší výkon v sezóně. Podívejte se na fotogalerii z utkání.

1. Futsal liga, 5. kolo: SK Olympik Mělník - FC Rapid Ústí n. L. (8:3, 1. října 2021) | Foto: Dana Šubová

„Utkání se nám vůbec nepovedlo a bude potřeba se z něj rychle otřepat. Olympik potvrdil svou letošní kvalitu, my jsme mu však zápas velmi ulehčili tím, že jsme vůbec nedodrželi to, s čím jsme do zápasu šli. Za mě velké zklamání z našeho výkonu,“ řekl předseda klubu Matěj Čapek. Jeho tým prohrával v 6. minutě už 0:3, korekce v podobě tří branek se mu povedla až za stavu 0:8. Trefy Rapidu obstarali Výborný, Klier a Macháček.